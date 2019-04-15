Univera Teknoloji Günü 25 Nisan’da Dijitalin Sürdürülebilir Noktası Olacak

15 Nisan 2019

Günümüzün ve geleceğin teknolojilerinin konuşulacağı 18.Univera Teknoloji Günü (UTG), hızlı tüketim, perakende, otomotiv, sağlık, inşaat ve diğer sektörlerden yaklaşık 300 profesyoneli ağırlayacak.

25 Nisan Perşembe günü Elite World Asia Hotel’de gerçekleştirilecek etkinliğe CNN Türk ekonomi editörü Cem Seymen konuşmacı olarak katılacak. Bu yıl ‘entegre ekosistemler’ ve ‘sürdürülebilirlik’ konularının işleneceği UTG, birçok kurumun dijitalleşme konusundaki başarı hikayelerine ve tecrübelerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer alan ve Avrupa’nın en iyi 10 lojistik teknolojileri şirketi arasında gösterilen Univera’nın düzenlediği etkinlikte, tüm şirketler için kritik olan satış, lojistik ve servis süreçlerindeki verimliliğin arttırılması ve kurumların dijitalleşme süreçlerine ilişkin tecrübeleri paylaşılacak.

Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin, “Ürettiğimiz yerli yazılımlarla şirketlerin çalışma prensiplerine bağlı olarak ortalama üretim süreçlerinde %15, lojistik ve depolama süreçlerinde %20 verimlilik artışı sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz başarılı projeler ile farklı sektörlerden şirketlerin ekosisteminde verimli ve sürdürülebilir bir yönetim süreci sağlıyoruz. Panorama Dünyası ile sağlanan sürdürülebilir yönetim anlayışı şirketleri yarına hazırlarken, ekosistemlerinin canlı kalmasını sağlıyor. UTG’de gerçekleştirdiğimiz başarı hikayelerini ve Panorama Dünyası’nın şirketlere sağladığı sürdürülebilir ekosistem yapılarını paylaşarak, katılımcılara işlerine katkı sağlayacak bilgi ve deneyimlerimizi aktaracağız.”

BMC, Doğuş Gıda ve Düzey Pazarlama başarılı proje örneklerini paylaşacak.

Uzun yıllardır sürdürülebilir sistemler ile müşterilerine hizmet veren Univera UTG’de sözü, birlikte başarılı projeler sürdürdüğü müşterilerine verecek. Dijitalleşme konusunda kendi deneyimlerini paylaşacak olan sektörlerinin liderlerinden BMC, Doğuş Gıda ve Düzey Pazarlama, Univera’nın çözümleri ile kurdukları entegre iş ortağı yönetimini ve sürdürülebilir iş süreçlerini anlatacak.

Univera Teknoloji Günü’nün ana sponsoru Honeywell’in yanı sıra oturum sponsorluğunu üstlenen Microsoft, SOTI ve Univis de iş süreçlerine dair çözümlerini ziyaretçilerle paylaşıp, yeni teknoloji ve trendlerden bahsedecek. Bununla birlikte ziyaretçiler stant alanında yer alacak bilgilendirme masalarında çözümleri deneyimleme şansı bulacak.