  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Üniversite hastanelerinde COVID-19 personeline ek ödeme
Takip Et

Üniversite hastanelerinde COVID-19 personeline ek ödeme

Üniversite hastanelerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi hizmetlerinde çalışan personele ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan personelin ardından, üniversite hastanelerinde de COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi hizmetlerinde çalışan personele ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.