Üniversite hastanelerinde COVID-19 personeline ek ödeme
Üniversite hastanelerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi hizmetlerinde çalışan personele ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan personelin ardından, üniversite hastanelerinde de COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi hizmetlerinde çalışan personele ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.
Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.