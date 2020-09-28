Üniversite kentleri uzaktan eğitim mağduru oldu

28 Eylül 2020

Türkiye genelinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) sistemine kayıtlı toplam 127 devlet üniversitesinin neredeyse tamamı uzaktan eğitim kararı aldı. Bu kararın, üniversite kentlerinin ekonomileri, özellikle küçük esnaf üzerindeki olumsuz etkileri görülmeye başladı.

Üniversite kentleri deyince ilk akla gelen, 100 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir’deki 8 bine yakın esnafın karardan olumsuz etkileneceği belirtiliyor. Kararla birlikte Vali Erol Ayyıldız ile üniversite rektörlerini ziyaret ederek, kentteki üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almasının şehir ekonomisine etkisi hakkında bilgi veren Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir’de apartlar, özel öğrenci yurtları başta olmak üzere hizmet sektörünün tüm hazırlıklarını yeni eğitim dönemi başlayacakmış gibi yaptığını belirtti. Güler, sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 8 bine yakın firmanın bu karardan olumsuz etkileneceğini ve yüzlerce firmanın kepenk kapatabileceğini, bu firmalarda çalışan binlerce kişinin de mağdur olabileceğini kaydetti. Güler, ilkokullarda belirli sınıflarda eğitimin yüz yüze yapılacağının açıklandığını ve bazı okullarda hibrit eğitimin planlandığını belirterek, aynı uygulamanın Eskişehir’deki üniversiteler için yapılabileceğini dile getirdi.

“KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, uzaktan eğitim kararını doğru bulmadıklarını belirtti. “Çözüm üretmekten uzak olumsuz bir uygulama” diyen Birsen, şunları kaydetti: “Üniversite öğrencilerinin ekonomiye katkıları göz önüne alındığında, uzaktan öğretim yöntemi şehrimizin ekonomisine vurulacak en büyük darbe. Bu nedenle hem şehrimizin, hem de gençlerimizin geleceği için, üniversitelerimizi aldıkları kararı yeninde gözden geçirmeye ve kendi kabuklarına kapanmak yerine, bu konuda çözüm üretmeye davet ediyoruz.”

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de karardan etkilenecek şehir esnafı için bakanlığın gerekli desteği sağlaması gerektiğini belirtti. Eskişehir’de işletmelerin, esnafın ve girişimcilerin acil desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bundan doğrudan ve dolaylı etkilenecek esnaf ve ticari işletmenin acilen devlet desteğine kavuşması gerekiyor. Birçok işletme kiralarını ödeyemez durumda. Kira desteği, borç ertelemesi lazım. Eğer bunun için ‘fonu nereden bulacağız’ diyorlarsa da Anadolu Üniversitesi’nin YÖK’e aktarılan Açıköğretim Fakültesi bütçesi var. YÖK’e aktarılan 100-150 milyon lirası salgında YÖK’e gönderilmesin, Eskişehir için harcansın. Bu paralarla Eskişehir Fonu kurulsun.”

“ÖĞRENCİSİZ İSPARTA EKONOMİSİ YARA ALACAK"

Ekonomisi tarım ve ticarete dayalı olan Isparta ekonomisine de Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde yaklaşık 90 bin üniversite öğrencisi hayat veriyor. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu Isparta’da ekonominin daha çok yara almaması için üniversitelerde yüz yüze eğitime imkan tanınmasını istedi. Tural şunları kaydetti: “İlimizde öğrenci odaklı gelişim gösteren hizmet sektörünün ayakta kalabilmesi için üniversitelerin açılması gerekli. Öğrencisiz Isparta, ekonominin yara alması demek. Isparta, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda en çok olumsuz etkilenen illerin başında geliyor. Sanayi şehri olmayan Isparta ekonomisini ayakta tutan sektör hizmet sektörüdür. Hizmet sektörü de öğrenci odaklı gelişim göstermiş durumdadır. Dolayısıyla öğrencisiz bir şehir bu sektörün yani ekonominin yara alması demektir.”

Esnafın, üniversitelerin gerekli önlemlerin alınması kaydıyla açılmasını istediğini ifade eden Tural, şöyle devam etti: “Üniversiteler açılmazsa esnafımız bir daha ayağa kalkamayacak, telafisi olmayan yaralar açılacak. 100 bini aşkın öğrenci nüfusuna sahip üniversitelerimizin açılmaması demek, ilimizin ekonomik, sosyolojik ve sağlık açısından ağır darbe almasına neden olacaktır.”

KAYSERİ’DE HİZMET SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENECEK

Dört üniversiteye ev sahipliği yapan Kayseri’de kararla ilgili iş dünyası “Önce sağlık” dedi. Kentte yaklaşık 80 bin öğrencinin uzaktan eğitime geçmesi ile en çok hizmet sektörünün etkilenmesi beklense de iş dünyası salgının kontrol altına alınması ile kaybın da giderileceğine inandıklarını vurguladı.

Uzaktan eğitimin başta hizmetler sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyeceğini dile getiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Uzaktan eğitim Kayseri ticaretini ve ekonomisini olumsuz etkilenecek. Ancak ülke olarak önceliğimizin sosyal hareketliği en az seviyeye indirip, pandemi belasından bir an önce kurtulmak olmalı” dedi.

“Elbette şehirde eğitimin ve ticaretin normal şartlarda yüz yüze devam etmesini arzu ederiz” diye konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ancak salgına kayıtsız kalınmayacağını belirtti. Gülsoy, “Elbette bu durum şehirde ticari hareketliliği olumsuz etkileyecek. Önceliğin sağlık olduğu bu süreçte ticaret daha sonra gelir. Sağlımız yerinde olursa daha çok çalışarak ticaretteki kayıplarımızı kapatırız” diye konuştu.

TRABZON’DA KAYIP, 140 MİLYON TL

Öncelik sağlık olsa da bu kararın bir maliyet oluşturduğunu dile getiren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, şunları söyledi: “70 bin lisans ve lisansüstü öğrencinin Trabzon’un ekonomik hayatına yansımaları var. Bir öğrenci şehri olmak için gerekli yatırımları ve altyapıyı hazırlayan bu yönde bir ekonomik kulvar oluşturan Trabzon, salgın nedeniyle bu alanlarda gelişen sektörlerinde bir zorluk yaşıyor. Zamanla bu zorlukların aşılacağını umuyoruz.”

Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: “Basit bir hesapla bir üniversite öğrencisinin ayda yaklaşık 2 bin lira harcadığı düşünüldüğünde, kentimizde en az 140 milyon TL’lik bir kayıp söz konusu. Turizmde yaşadığımız sorunların benzerini öğrencilere yönelik yatırım yapan girişimcilerimizin yaşayacağı aşikar. Şehir ekonomilerine de yansıyacak bu kayıpların telafisinde devlet desteklerinin devreye alınmasında fayda var.”

“UZAKTAN EĞİTİMLE ESNAF SIKINTIYA GİRECEK”

İki devlet üniversitesinin Erzurum’un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ise, ekonomisi ticarete dayalı, perakende ve hizmet sektörünün yoğun olduğu kentin, sahip olduğu öğrenci nüfusuyla ülke sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti. Uzaktan eğitim kararı ile kent esnafının, ticaret erbabının ekonomiye katkı sunan, ticareti canlandıran büyük bir potansiyelden mahrum kalacağını belirten Yücelik, şöyle devam etti: “Bu ister istemez şehirde öğrenciye odaklı hizmet veren, ticaretini bu potansiyele endekslemiş esnafımızı, ticaret erbabını sıkıntıya sokacak. Böyle bir sıkıntı yaşanmaması için zamanında gerekli tedbirlerin alınması, üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almasıyla müşteri sıkıntısı yaşayacak esnafın ihtiyaçları doğrultusunda yeni destekler sunulması doğru olacaktır. Çünkü küçük esnafımızın bu anlamda yaşayacağı sıkıntı ileride daha da büyüyüp tedarikçi konumundaki işletmeleri de etkileyeceği bir gerçek.”

Uzaktan eğitim, seyahat sektörünü de etkiliyor



Uzaktan eğitim uygulamasının seyahat sektörünü yakından etkilediğini dile getiren biletall. com CEO'su Yaşar Çelik, "Geçen yıl ilk defa uygulamaya konan ara tatiller bile sektöre olumlu katkı sağladı. Fakat bu sene durum farklı. Uzaktan eğitim kararı ile birlikte öğrencilerin seyahatleri iptal oldu” dedi. Salgından etkilenen sektörler arasında seyahatin de geldiğini belirten Çelik, "Pandemi sebebi ile oldukça durgun geçen yaz sezonunun ardından eğitim seyahatlerinin de olmaması hem 2020'nin son hareketini hem de 2021'de gerçekleşecek ara tatil seyahatlerinin iptal olması anlamına geliyor” diye konuştu. Çelik, şöyle konuştu: "Ayrıca salgından korunmak isteyen yazlıkçıların ya da memleketine gidenlerin birçoğu bu yıl tatillerini uzatıp evlerine dönmedi. Seyahat sektörünü çok zor günler bekliyor.”

Esnaf acil destek paketi istiyor



Eskişehir’de öğrencilerin yoğun yaşadığı semtlerdeki işletme sahipleri bir araya gelerek yetkililerden çözüm istedi. Esnaf adına açıklama yapan Emre Karadeniz, “Şehrimizde ve bölgemizde ciddi bir ekonomik kaos var. Her gün işletmeler kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor. Açıköğretim Fakültesi ile birlikte 106 bin öğrenci, uzaktan eğitim kararı ile artık kentimizde değil. Bu da şehrimizin ticari anlamda aylık 160 milyon liralık kaybı anlamına geliyor. Kapanan işletme sayısı giderek artıyor. Esnaf olarak acil ekonomik destek paketi bekliyoruz” diye konuştu.