Üniversite öğrencilerine yol yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte öğrenciye yol yardımı şartları

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelilere yol yardımı verileceğini duyurdu. 150 bin öğrenciye yol parası yardımı ile yılda iki defa ailelerinin yanına gidiş biletleri devlet tarafından karşılanacak.

Erdoğan üniversite öğrencilerine yol yardımı açıklamasında, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu desteksayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından üniversite öğrencilerine yol parası yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, desteğe dair detayları araştırmaya başladı.

Üniversite öğrencilerine yol parası yardımı konusunda detaylar henüz açıklanmazken, önümüzdeki günlerde bu destekten faydalanmak isteyenlerin karşılaması gereken şartların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.