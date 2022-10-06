Üniversiteli sürücü dönemi başlıyor

Karayolu taşımacılığında tüm dünyada giderek daha büyük bir sorun olan TIR şoförü eksikliğini azaltmaya yönelik Lojistik Derneği (LODER) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi önemli bir işbirliğine gitti. “Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü” ön lisans programı ile üniversiteli şoförler yetiştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlayacak olan programda iş bulma garantisi sunulacak olan öğrenciler, 15 hafta sektör firmalarında staj yapma fırsatı bulacak.

Öğretim çıktılarını, ders planını, ders içeriklerini ve programın altyapı ihtiyaçlarını belirlemek için 1 Ekim’de İTÜ Sosyal Tesis’lerinde LODER ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından bir çalıştay yapıldı. Çalıştaya Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri de katıldı.

Çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz, kamunun, özel sektörün ve üniversitelerin bir araya geldiğini ve en iyi müfredatın belirleneceğine inandığını belirterek, projenin kendileri için de çok önemli olduğunu söyledi.

Lojistiğin önemine vurgu yaptıktan sonra şu anda çok daha önemli hale geldiğini aktaran Boz, “Son 2 yılda taşımacılık ve lojistik bambaşka bir boyut kazandı. Son iki yılda ihracat rekorları kırıyoruz. Hizmet ihracatında da lojistiğin büyük katkısı var. Uluslararası taşımacılık yapan firma sayısı yüzde 40 arttı. Bununu için sevinçliyiz ancak sürücü sorunları nedeniyle korkularımız da var. Şu anda sürücü temininde sorunlar yaşıyoruz. Bunun yanında vizeler, beklemeler gibi sürücülerin işini zorlaştıran sorunlar var” diye konuştu. Boz, sürücü temini için mevcut havuzun kullanılabileceğini ancak asıl ihtiyacın nitelikli sürücülerin sektörün hizmetine sunulması olduğunu belirterek, “Bu eğitimden de beklentimiz bu” dedi.

“Taşımacılığına destek sağlayacak”

Açılışta konuşan, LODER Başkanı Gülçin Büyüközkan, eğitim programlarının standardize edilmesi için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, uluslararası taşımacılığa destek sağlamak için bu programı geliştirdiklerini söyledi. Sektör için atılan bu ilk adımın diğer üniversiteler için örnek teşkil edeceğine ve ihtiyaca yönelik sürücüler yetiştirileceğine inandıklarını aktaran Büyüközkan, “Yetişmiş karayolu sürücüsü büyük ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç şu anda firmaların özel programları ile karşılanıyor. Gençler mesleğe ilgi göstermiyorlar. Teknolojik araç kullanılmasına rağmen, vize sorunları, beklemeler, toplumun mesleğe bakışı gibi nedenlerle ilgi gösterilmiyor” diye konuştu.

2023-2024 öğretim yılında başlanması planlanan program Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alacak. 2 yıllık ön lisans programını bitiren öğrenciler Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü diplomasına sahip alacak. Diploma Avrupa’da da geçerli olacak. Öğrenciler son sene 15 hafta lojistik firmalarında staj yapacaklar. Programa lojistik firmalar da tam destek verdiği için mezuniyet sonrası öğrencilerin iş bulma sorunu olmayacak.

Diğer üniversitelere örnek olacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hakan Kara LODER ile imzalanan protokolle verilecek eğitimin diğer üniversitelere örnek olacağını, burada bilinçli sürücüler yetiştirerek sektöre sunacaklarını söyledi. Kara’nın verdiği bilgiye göre, şu anda bir adet pist eğitimler için ayrılmış durumda. Sürüş eğitiminde kullanılacak simülatör ve kamyon (çekici) için de görüşmelerin son aşamaya geldiği açıklandı.

"Sürücü havuzu daralıyor”

rograma destek veren firmalardan Mars Logistics’in Filo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özyurt, eğitimi şoförlükten sürücülüğe geçiş için önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Sürücülükte yaş ortalamasının arttığını söyleyen Özyurt, “Varolan sürücü havuzundaki daralmayı görp bunun ilerideki yıllarda daha vahim olacağını tespit ettik. Yaş ortalaması 60’lara çıktı. Bu nedenli Mars Logistics Akademi’yi kurduk. Sektörde bugüne kadar geleneksel yöntemlerle eğitim veriliyordu ancak lojistik yaşayan bir meslek. Belgeler değişiyor her şey yenileniyor. Bizim de kendimizi yenilememiz gerektiğini düşünerek akademimizi ileriye taşıdık ve profesyonelleştirdik. Şu noktadan sonra bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. 10 kişi ile hedefl ediğimiz grubu 20’li gruplara çıkardık. Şimdi 30’lu grupları konuşuyoruz. Kadınların da ilgi göstermesi bizi sevindiriyor. 11 aday kadın sürücümüz var bu da bizi motive ediyor” ifadelerini kullandı.