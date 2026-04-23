Ünlü ayakkabı markası 10 mağazasını kapattı, yüzde 90 indirime gitti

İngiltere’de perakende sektöründe daralma sürüyor. Ünlü ayakkabı markası Russell & Bromley, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle mağaza kapatma sürecine girdi.

Şirket, ülke genelinde 10 mağazasını kapatırken, 11’inci mağazanın da kısa süre içinde kapanması bekleniyor. Covent Garden, Bath ve Harrogate şubeleri kapanacak lokasyonlar arasında yer alıyor.

Milyonlarca sterlin zarar

Geçtiğimiz yıl 12,1 milyon sterlini aşan zarar açıklayan marka, finansal darboğazdan çıkmakta zorlandı. Bir dönem 36 mağaza ve 440 çalışanla faaliyet gösteriyordu.

Next devreye girdi

Ocak ayında Next tarafından satın alınan marka, yeniden yapılandırma sürecine alındı. Ancak bu anlaşma, 33 mağaza ve 9 satış noktasının kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Kapanacak mağazalarda tüm ürünlerde yüzde 90’a varan indirimler uygulanıyor. Bu gelişme, tüketiciler için fırsat, sektör için ise kriz sinyali olarak değerlendiriliyor.