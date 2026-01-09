Ünlü banka altın tahminini yükseltti: 2026 yılında altın ne kadar olacak? Altın yükselecek, düşecek mi?

Küresel jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli varlıklara yönelimi hız kazandı. UOB Küresel Ekonomi ve Piyasalar Araştırma birimi tarafından yayımlanan raporda, altının yaşanacak süreçte küreselde en güçlü liman olarak öne çıktığı belirtildi.

2026 yılında altın ne kadar olacak?

Raporda yer alan değerlendirmelere göre, altın fiyatlarının 2026 yılının son çeyreğinde 5 bin dolara kadar yükselmesi bekleniyor. G-7 ülkeleri arasında Japon yeni, ASEAN bölgesinde ise Singapur doları güvenli liman niteliğiyle dikkat çekerken, yatırımcıların küresel ölçekte ilk tercihi yine altın oldu.

UOB, Venezuela’da yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında ons başına yaklaşık 150 dolarlık hızlı bir artış görüldüğüne ve oynaklığın yükseldiğine işaret etti. Yeni gelişmelerin, bankanın altına yönelik fiyat beklentilerini yukarı yönlü güncellemesinde etkili olduğu ifade edildi.

2026 altın tahminleri

UOB, 2026 yılı için altın fiyat tahminlerini her çeyrekte artırdı. Yılın son çeyreğinde güncellenen fiyat 5 bin dolar oldu:

1. çeyrek: 4 bin 300 dolardan 4 bin 400 dolara

2. çeyrek: 4 bin 400 dolardan 4 bin 600 dolara

3. çeyrek: 4 bin 500 dolardan 4 bin 800 dolara

4. çeyrek: 4 bin 600 dolardan 5 bin dolara

Bir başka altın tahmini de HSBC'den

Hong Kong'un önemli bankalarından HSBC, devam eden jeopolitik belirsizlikler, artan kamu borçları ve yatırımcıların güvenli liman arayışının etkisiyle altın fiyatlarının 2026’nın ilk aylarında ons başına 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini değerlendirdi.

2026 ortalaması 4 bin 600 dolar

Bununla birlikte banka, sert yükselişlerin ardından bir düzeltme ihtimaline dikkat çekerek 2026 yılına ilişkin ortalama altın fiyatı beklentisini 4 bin 600 dolardan 4 bin 587 dolara sınırlı ölçüde aşağı yönlü revize etti. HSBC, jeopolitik tansiyonun düşmesi ya da Fed’in faiz indirim sürecine ara vermesi halinde altındaki güçlü seyrin baskı altına girebileceğini belirtti. Banka, 2026 yılı için 3 bin 950 dolar ile 5 bin 50 dolar arasında geniş bir fiyat bandı öngörüyor.

Öte yandan HSBC, yapısal faktörlerin etkisine vurgu yaparak orta ve uzun vadeli altın beklentilerini yukarı çekti. Buna göre banka, 2027 yılı ortalama fiyat tahminini 3 bin 950 dolardan 4 bin 625 dolara, 2028 tahminini ise 3 bin 630 dolardan 4 bin 700 dolara yükseltti. HSBC ayrıca 2029 yılı için ilk kez ortalama 4 bin 775 dolarlık bir altın fiyatı öngörüsünde bulundu.