Ünlü bilgisayar bilimci Goertzel, yapay zeka geliştiricilerine 1 milyon dolarlık hibe verecek

Yapay zeka küresel ekonomi içinde giderek konumunu güçlendirirken, yatırımcılar da bu alana yönelik projelere daha fazla destek vermeye başladı.

Yapay zeka geliştirenlere 1 milyonluk hibe

Ünlü bilgisayar bilimcisi ve yapay zeka araştırmacısı Dr. Ben Goertzel de, Yapay Genel Zeka (AGI) oluşturma misyonunu ilerleterek, yapay zeka alanında uygulamalar üreten uluslararası geliştiricilere hibe vereceğini duyurdu. Hibe bedeli ise 1 milyonu geçiyor.

Yapılan açıklamaya göre; 1 milyon doların üzerindeki fon, Ar-Ge projeleri için alandaki kişilere finansal kaynak sağlayacak.

Kimler başvurabiliyor?

Hibe, ileri düzey araştırma öğrencilerinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki yapay zeka araştırmacıları ve mühendislere de verilecek.