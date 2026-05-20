Ünlü bira markası rakibine satılıyor
İngiltere’nin en büyük pub ve bira şirketlerinden Greene King, köklü bira markalarından biri olan Old Speckled Hen’i satma kararı aldı.
İngiltere merkezli pub devi Greene King, ünlü bira markası Old Speckled Hen’i satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirketin aynı zamanda tarihi bira üretim tesislerinden bazılarını kapatma hazırlığında olduğu belirtildi.
Kararın arkasında artan enerji maliyetleri, değişen tüketici alışkanlıkları ve pub sektöründe yaşanan ekonomik baskıların bulunduğu ifade edildi.
Greene King, Old Speckled Hen’i, rakibi Japon içecek devi Asahi Europe & International bünyesindeki bir şirkete satacak.
Yüzlerce yıllık üretim geleneği etkilenebilir
Anlaşma kapsamında markanın üretim ve dağıtım haklarının Asahi tarafına geçecek. Böylece Greene King, bira üretim operasyonlarını küçültürken pub işletmeciliğine ve ana markalarına daha fazla odaklanmayı hedefliyor.
Greene King’in bira üretim operasyonlarında küçülmeye gitmesi, İngiltere’de geleneksel ale üretiminin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Şirketin bazı üretim süreçlerini farklı tesislere kaydırabileceği belirtiliyor.