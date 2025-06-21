Ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti!

10 Aralık 2013’de girişimci Ekrem Coşkun tarafından kurulan ünlü döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye genelinde 250’yi aşkın şubesi bulunan Ekrem Çoşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 17 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Mahkeme ayrıca firmaya geçici konkordato komiserleri atadı.

Ön inceleme ve tahkikat duruşması, geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 17 Eylül 2025'de yapılacak.

Ayrıca mahkeme kararı kapsamında şirketin ve ortaklarının taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarının devri de geçici olarak durduruldu.