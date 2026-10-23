Ünlü ekonomistten piyasaları korkutan tahmin: Büyük çöküş kapıda mı?

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ABD ekonomisinin geleceğine ilişkin belirsizlikler sürerken, ünlü ekonomist Peter Schiff'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin oluşturduğu risklere işaret eden Schiff, artan borçlanma maliyetlerinin teknoloji yatırımlarını baskılayabileceğini ve ekonomideki kırılganlıkları gün yüzüne çıkarabileceğini belirtti.

Schiff'in yaklaşan resesyon uyarısına karşın, kripto para tabanlı tahmin piyasalarındaki veriler yatırımcıların 2026 yılı için ekonomik daralma ihtimalini düşük gördüğünü gösterdi.

Resesyon ihtimalinde dikkat çeken fark

Polygon blokzinciri üzerinde faaliyet gösteren tahmin platformu Polymarket'te, ABD ekonomisinin 2026 yılında resesyona girme olasılığı yüzde 7 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran, mart ayında ulaşılan yüzde 37'lik zirvenin oldukça altında seyrediyor.

Ancak 2027 yılına ilişkin beklentiler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Platformdaki tahminlere göre ABD ekonomisinin gelecek yıl resesyona girme ihtimali yüzde 35 olarak fiyatlanıyor.

Tahmin piyasasında resesyon sonucunun gerçekleşmiş sayılması için ABD ekonomisinin üst üste iki çeyrek boyunca daralması gerekiyor. ABD Ekonomik Analiz Bürosunun üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin öncü verileri henüz açıklamamış olması da ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırıyor.

Yapay zeka yatırımları risk altında

Ekonomist Peter Schiff, yükselen borçlanma maliyetlerinin özellikle büyük finansman gerektiren yapay zeka yatırımları üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Schiff'e göre, yapay zeka sektöründe oluşan balonun patlaması yalnızca teknoloji şirketlerini değil, ABD ekonomisinin genelini de olumsuz etkileyebilir. Yatırımlardaki olası yavaşlama, ekonomideki mevcut zayıflıkların daha belirgin hale gelmesine neden olabilir.

Ünlü ekonomist, yaklaşmakta olduğunu öngördüğü resesyonun altın ve altın madenciliği şirketlerine yönelik yatırımları destekleyebileceğini de ifade etti. Schiff, söz konusu varlıkların şu anda yapay zeka bağlantılı yatırımlarla birlikte değer kaybetmesine rağmen ekonomik durgunluk döneminde yeniden öne çıkabileceğini savundu.

Fed'in eski danışmanından da uyarı geldi

ABD Merkez Bankasının (Fed) eski danışmanlarından Danielle DiMartino Booth da ekonomik görünüm konusunda benzer endişeler dile getirdi.

Booth, ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerileme ve yapay zeka yatırımlarına yüksek miktarda kaynak ayıran şirketlerin karşılaştığı kredi baskısına işaret ederek, ABD ekonomisinin halihazırda resesyona girmiş olabileceğini öne sürdü.

Schiff ise daha önce yaptığı değerlendirmelerde, yüksek enflasyon, zayıflayan ekonomik faaliyetler ve yükselen tahvil getirilerinin birleşmesi halinde ABD'de ara seçimlerden önce finans piyasalarında sert bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.