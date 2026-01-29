Ünlü ekonomistten ürküten uyarı: 2008'deki krizi unutturacak büyük çöküş kapıda!

Ekonomist Peter Schiff, yeni bir ekonomik krize doğru gidildiğini ve bu kez krizin doğrudan ABD'yi hedef alacağını öngördü.

Schiff altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcıların bu yükselişi sadece bir korunma aracı olarak görmemeleri gerektiğini, bu yükselişin enflasyonun hızlandığına, ABD dolarının küresel olarak güven kaybettiğine ve büyük bir ekonomik hesaplaşmanın yakın olabileceğine dair bir uyarı olduğunu belirtti.

'2008'deki kriz okul pikniği gibi kalacak'

Schiff altın ve gümüşün, bu yılın sonlarında veya belki de gelecek yıl yaşanacak daha büyük bir krize işaret ettiğini belirterek "ABD doları ve kamu borcu kriziyle karşı karşıyayız. Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Dolarlardan ve hazine tahvillerinden kurtuluyorlar. 2008 mali krizini okul pikniği gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz" yorumunu yaptı.

Schiff enflasyonun önümüzdeki birkaç yıl içinde Biden başkanlığı dönemine göre çok daha kötü olacağını ifade ederek "Altın ve gümüş size bunu söylüyor. Bir uyarı niteliğindeler" dedi.

'Doların yerini altın alacak'

Doların yerini altının alacağını söyleyen Schiff şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaya bağımlıyız. Üretmediğimiz malları bize onlar sağlıyor. Biriktiremediğimiz parayı bize onlar borç veriyor. Trump olayı tersine çevirdi. Dünya ekonomisi bizim sayemizde değil, bizim ekonomimiz dünya sayesinde işliyor. ABD dolarının rezerv para birimi statüsüne dayanan, işlevsiz bir tüketici odaklı ekonomimiz var ve dünya şimdi ABD'nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek. Doların yerini altın alacak."

'Dünyanın geri kalanı bundan fayda sağlayacak'

Krizin Amerika'ya özgü olacağını belirten ekonomist "Yaşamak üzere olduğumuz kriz ile o zamanki kriz arasındaki en büyük fark, bunun tamamen Amerika'ya özgü olmasıdır. Dünyanın geri kalanına ihraç edilmeyecek. Bu bir Amerikan finansal krizi, aslında dünyanın geri kalanı bundan fayda sağlayacak" diye konuştu.