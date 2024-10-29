Ünlü fast-food zincirine 'yanıltıcı reklam' davası: Gösterilen başka, gelen başka...

Subway, teslim ettiği ürünlerin, reklamlarda gösterilen porsiyonlardan daha az et içerdiği gerekçesiyle dava edildi. Subway'in biftek&peynir sandviçinin reklamıyla müşterileri yanılttığı, reklamda sandviçteki etlerin üst üste yığılmış katmanlardan oluştuğu ancak gerçekte sadece bir iki dilim et içerdiği belirtildi.

Reklamdaki sandviç yüzde 200 daha fazla et içeriyor

New York'ta 7,61 dolara Steak & Cheese sandviç alan bir kadın müşteri, Subway'in reklamlarda yüzde 200 daha fazla et içeren bir sandviç gösterdiğini fark etti. Kadın konuyu yargıya taşırken, dava dilekeçsinde, enflasyon ve yüksek gıda fiyatlarına dikkat çekilerek durumun endişe verici olduğu belirtildi.

Davada, Subway'den tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat ödemesi talep edildi.

Davalar artıyor

Davaya bakan avukat Anthony Russo ise bunun "reklam türünün korkunç bir örneği" olduğunu savunarak daha önce de "footlong" sandviçlerinin çok kısa olduğu için dava edildiğini belirtti.

Öte yandan benzer davalar fast food zincileri içinde artıyor.