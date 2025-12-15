Ünlü giyim devi kapanma kararı aldı: Tüm ürünler yüzde 50 indirimle satılıyor!

ABD’nin Minnesota eyaletinde “ucuz şık” anlayışıyla geniş ve sadık bir müşteri kitlesine ulaşan Primp, tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Şirketin kurucuları, aldıkları bu kararı sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre markaya ait internet sitesiyle birlikte faaliyette olan son mağazalar da 23 Aralık 2025 itibarıyla kalıcı olarak kapatılacak.

Her şey yüzde 50 indirimle satışa sunuldu!

Kapanış kararının ardından Primp’te büyük bir tasfiye süreci başladı. Bu kapsamda müşteriler, sahip oldukları hediye kartlarını ve sadakat puanlarını kullanabiliyor; tüm ürünler ise yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.

2010 yılında Michele Henry ve Wesley Uthus tarafından kurulan Primp, şık ürünleri erişilebilir fiyatlarla sunmayı hedefleyen bir marka olarak yola çıkmıştı. Markanın kuruluş felsefesi “uygun bütçeyle stil sahibi olmak” anlayışı üzerine inşa edilmişti.

Kapanma gerekçesi açıklanmadı

Kurucu ortaklardan Wesley Uthus, Instagram’dan yaptığı paylaşımda kapanış kararının kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, bugüne kadar markaya katkı sunan çalışanlara ve müşterilere teşekkür etti.

Öte yandan şirket, herhangi bir resmi iflas başvurusu yapmadan aldığı, ani kapanma kararının gerekçelerine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.