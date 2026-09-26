Ünlü isimlerin gittiği lüks spor salonu zinciri 16 şubesini kapattı

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Londra'da lüks fitness sektöründe faaliyet gösteren Common Bond bünyesindeki Barrecore, Boom Cycle, KOBOX, Reformcore ve Triyoga'nın bütün şubeleri faaliyetlerini durdurdu. Üyelere gönderilen e-postada salonların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirilirken, önceden ödeme yapan müşteriler kullanılmamış derslerinin akıbetine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Üyelere mesaj gönderdiler

The Standard'ın aktardığına göre Common Bond, Londra genelinde işlettiği beş spor salonu markasına ait toplam 16 şubeyi kapattı.

Şirket, 23 Eylül Çarşamba günü üyelerine gönderdiği e-postada bütün şubelerin ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Üyelere gönderilen mesajda, kapanmaların yol açabileceği aksaklıklardan dolayı özür dilenirken, yaşanan durumun müşteriler açısından hayal kırıklığı yarattığının farkında olunduğu belirtildi. Şirket, süreç devam ederken üyelerinden sabır göstermelerini istedi.

Londra'nın en gözde yoga salonlarından biriydi

Kapanan merkezler arasında, yıllar boyunca dünyaca ünlü isimlerin ziyaret ettiği Triyoga da bulunuyor.

Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Moss ve Geri Horner, Triyoga'nın müşterileri arasında yer alan ünlülerden bazılarıydı. Markanın daha önce Primrose Hill'de faaliyet gösteren merkezi, bir dönem Londra'nın en gözde yoga salonlarından biri olarak gösteriliyordu.

Common Bond bünyesindeki merkezler, yüksek tempolu bisiklet antrenmanlarından boks derslerine, yoga ve dinlenme odaklı egzersizlere kadar farklı seçenekler sunuyordu.

Üyeler önceden ödedikleri ders ücretleri için endişeli

Beklenmedik kapanma kararı, özellikle ders paketlerini önceden satın alan üyelerin tepkisine yol açtı. Kapanan merkezlerde kullanılmamış ders paketleri bulunan müşterilerin ödemelerine ilişkin nasıl bir yol izleneceği ise haberde açıklanmadı.

Yönetiminde geçen ay değişiklik yaşandı

İngiltere'nin resmî şirket sicili Companies House kayıtlarına göre Common Bond, Haziran 2025'te kuruldu.

Şirketin yöneticilerinden Ben Allen, Ağustos 2026'da görevinden ayrıldı. Sicil kayıtlarında, İspanya'da yaşayan Belçika vatandaşı Gaspar Lipszyc şirketin mevcut tek yöneticisi olarak görünüyor.