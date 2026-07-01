Ünlü kahvaltı zinciri iflas etti: Restoran sayısı 4'e düştü

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Kaliforniya merkezli kahvaltı zinciri Pancakes R Us, 29 Haziran'da ABD İflas Kanunu'nun yeniden yapılandırmaya imkan tanıyan Chapter 11 maddesi kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre şirket, 50 bin ila 100 bin dolar arasında varlığa, 100 bin ila 500 bin dolar arasında ise borca sahip olduğunu bildirdi. Zincirin internet sitesine göre faaliyetlerini sürdüren dört restoranı bulunuyor.

Evde kahvaltı tercihi zincirleri zorluyor

Sektör analizlerine göre Amerikalılar artan yaşam maliyetleri nedeniyle restoran harcamalarını kısarken, en kolay vazgeçilen öğünlerden biri kahvaltı oldu.

McKinsey'in 2026 restoran tüketici eğilimleri raporunda, kahvaltının artık restoranların en zayıf büyüme gösteren öğünü haline geldiği belirtilirken, tüketicilerin evde çok daha düşük maliyetle hazırlayabilecekleri kahvaltıyı dışarıda yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

Eski CIA görevlisi kurmuştu

Pancakes R Us'ın temelleri 1995 yılında bir IHOP franchise'ı olarak atıldı. Şirket, eski CIA görevlisi Abdullah Akbar tarafından satın alınarak 2006 yılında kendi markasına dönüştürüldü.

Akbar, zincirin başarısını sadık müşteri kitlesine bağlarken, müşterilerinin yaklaşık yüzde 75'inin düzenli olarak restoranlarını tercih ettiğini söylemişti.

Sektörde iflaslar artıyor

Kahvaltı restoranlarındaki daralma yalnızca Pancakes R Us ile sınırlı değil.

Denny's son iki yılda yüzlerce şubesini kapatma kararı alırken, Village Inn'in bazı franchise işletmeleri iflas korumasına başvurdu. Taste of Belgium yeniden yapılandırma sürecine girerken, Huddle House ise 2021'den bu yana 60'tan fazla şubesini kapattı.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski de daha önce yaptığı açıklamada, ekonomik baskı altındaki tüketicilerin ya kahvaltıyı tamamen atladığını ya da evde yemeyi tercih ettiğini belirterek, kahvaltının restoran sektöründe en kırılgan öğün haline geldiğini söylemişti.

Araştırmalar, restoranlara giden tüketicilerin büyük bölümünün artan fiyatlar nedeniyle dışarıda yemek yeme sıklığını azalttığını ortaya koyarken, sektör temsilcileri uygun fiyatlı menüler ve sadakat programlarının müşteri kazanmak için kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.