Ünlü kurabiye zinciri kafelerini kapattı, iflas koruması istedi

ABD’de hızla büyüyen kurabiye zinciri Taylor Chip, artan maliyetler ve düşen tüketici harcamaları nedeniyle ciddi bir finansal darboğaza girdi. Şirket, Philadelphia bölgesindeki kafelerini kapattığını ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu süreçte marka, fiziksel mağazalarını küçültürken online satış ve mevcut lokasyonlarına odaklanmayı planlıyor.

Tek ürüne dayalı iş modeli krizde kırılgan hale geldi

Uzmanlara göre, yalnızca tek bir ürüne odaklanan restoran zincirleri ekonomik dalgalanmalardan daha fazla etkileniyor. Kahve zincirlerinin aksine, kurabiye gibi ürünler günlük tüketim alışkanlıklarının bir parçası değil.

ABD Ulusal Kahve Birliği verilerine göre yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi her gün kahve tüketiyor. Ancak kurabiye genellikle “lüks tüketim” kategorisinde yer alıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde tüketiciler bu tür harcamaları ilk kısmaya başladıkları alanlar arasında görüyor.

Gıda sektörü danışmanlık firması Technomic’ten araştırma direktörü Kevin Schimpf, durumu şu sözlerle özetledi:

“Restoranların tüketici tercihlerindeki değişimlere uyum sağlaması gerekiyor. Ancak yalnızca tek bir ürün satan işletmeler için bu süreç çok daha zor oluyor.”

Hızla büyüdü, borç yükü altında kaldı

2018 yılında kurulan Taylor Chip, kısa sürede büyüyerek ABD’nin dikkat çeken kurabiye markalarından biri haline geldi. Ancak özellikle Philadelphia’daki genişleme sürecinde yaşanan izin gecikmeleri ve yüksek yatırım maliyetleri şirketin finansal dengesini bozdu.

Şirket, Philadelphia’daki Rittenhouse ve Fishtown mağazalarını 2024 yılında açtı ancak bu lokasyonlar beklenen kârlılığı sağlayamadı. Uzayan operasyonel maliyetler ve borç yükü, iflas başvurusunun en önemli nedenleri arasında yer aldı.

Taylor Chip kurucu ortağı Doug Taylor, kararla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sıfırdan bir marka kurmak risk almayı gerektirir. Her yatırım beklendiği gibi sonuçlanmaz. Bu karar, markanın uzun vadeli geleceğini korumak ve yeniden yapılanma sürecini sağlıklı şekilde yürütmek için atıldı.”

Mağazalar kapandı, online satışlar devam edecek

Şirket, Philadelphia’daki tüm fiziksel mağazalarını kapattığını doğruladı. Ancak Pennsylvania bölgesindeki mevcut operasyonlarını ve dijital satışlarını sürdürmeyi planlıyor.

İflas süreci kapsamında şirket faaliyetlerini tamamen durdurmuyor. Bunun yerine mahkeme gözetiminde borçlarını yeniden yapılandırarak operasyonlarını sürdürmeye çalışıyor.

Taylor Chip, Lancaster County merkezli bir fırın ve kurabiye şirketi olarak faaliyet gösteriyor ve halen Sara-Doug Taylor çifti tarafından yönetiliyor.

Kurabiye sektöründe iflaslar artıyor

Taylor Chip’in iflas başvurusu, tatlı odaklı restoran zincirlerinde yaşanan finansal zorlukların son örneği oldu. Son yıllarda benzer markalar da ciddi sorunlarla karşılaştı:

- Cupcake zinciri Crumbs Bake Shop iflas koruma başvurusu yaptı

- Artisan kurabiye markası Liz Lovely 2018’de Chapter 7 iflas etti

- Crumbl Cookies onlarca mağazasını kapattı

- Krispy Kreme, Insomnia Cookies’teki hisselerini satarak borçlarını azaltmaya çalıştı

Ekonomik baskılar lüks tüketimi vuruyor

ABD’de artan enflasyon, faiz oranları ve yaşam maliyetleri tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirdi. Morning Consult tarafından yayımlanan rapora göre, tüketiciler artık zorunlu olmayan harcamalarını azaltıyor.

McKinsey’in Consumerwise araştırması da benzer bir tablo ortaya koydu. Rapora göre, Amerikalılar özellikle gıda dışı ve lüks kategorilerde harcamalarını kısmaya başladı.

Uzmanlar, ekonomik belirsizlik devam ettiği sürece tatlı, kahve dışı zincirler ve lüks gıda konseptlerinin daha fazla baskı altında kalabileceğini belirtiyor.