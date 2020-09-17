Ünlü Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney: Ekonomide zor dönemler fırsat yaratır.
Ünlü Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney, Yasemin Salih ile 'İyi Bir Dünya'da
Ünlü Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney, Yasemin Salih ile 'İyi Bir Dünya'da...
Canlı yayından notlar:
Ünlü Menkul Değerler Genel Müdürü Gamze Akgüney:
1996 yılında bağımsız finansal danışmanlık şirketi olarak kurulduk. Bugün 400’den fazla çalışanı olan. New York, Londra, Ankara, İzmir. 2 Şube ile İstanbul’da hizmet veriyoruz. Yatırım bankacılığının bütün alanlarında yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet veren bir holding haline geldik. Pazar lideriyiz. Pandemi ilk anda bireysel olarak yaşamsal risk olarak algılandı. Sonra likidite ihtiyacını doğurdu. Bu dönemde faizler de düştüğü için sermaye piyasalarına yönelim oldu. Pandemi döneminde yeni yatırımcı 600 bin kadar arttı. Bu dönemde profesyonel danışmanlığa da ihtiyaç arttı doğal olarak. Hem yatırımcı eğilimi hem ihtiyacı arttı bu dönemde. Ekonomide zor dönemler de fırsatlar yaratır. Kurumsal şirketlerde her zaman bir sürdürülebilirlik farkındalığı vardır. Sürdürülebilirlik hayatımızda daha fazla yer bulmaya başladı. Pandemi sonrası yeni bir dünya kurmalıyız. Sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve iklim krizi yeni dönemin önde gelen konuları olacak. Sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bize gelen yeni yatırımcılar daha çok online kanallarımız üzerinden işlem yapıyorlar, broker kullanmadan. Gençler, değişik ürünler tercih ediyorlar. Yurtdışı piyasalarla daha çok ilgileniyorlar. Türkiye’de şirket birleşmelerine odaklanmalıyız. ABD’de bu oran çok yüksek. Türkiye’de küçük ölçekli firma çok. Doğal olarak bu durumda, birleşme konusunda da potansiyel yüksek. Kadınların kriz yönetiminde daha soğukkanlı duruşu var. Kadın yönetici, pandemi gibi insani unsurların yüksek olduğu böyle dönemde bir şans var. Kadın liderlerin krizi daha rahat yönettiğini düşünüyorum.