Ünlü şarkıcı Berkay nereye yatırım yapıyor? DÜNYA TV'DE ilk kez açıkladı

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Göründüğü Gibi Değil’in bu bölümünde konuğumuz sevilen sanatçı Berkay...

Bu bölümde sadece müziği değil; Berkay’ın bilinmeyen hayat hikâyesini, ünlü olmadan önceki mücadelesini, aile hayatını, babalığı ve yatırım anlayışını konuştuk.

"Paraya ihtiyacım olduğu için üniversite hayatım uzun sürmedi."

"Yapay zeka çok önemli, borsa yatırımlarında da öyle…"

"Kalıcı başarı önce işine yaptığın yatırımlarla gelir."

"22 yıldır çalışıyorum, son 10 yıldır yatırım yapacak kadar para kazanıyorum."

"Bitcoin aldım ve tarihin en büyük düşüşünü yaşadı."

"Apple, Amazon, Google, Nvidia gibi şirketler alıyorum."

"Ana yatırımlarım taşınmaz. Daha çok arazi alıyorum."

Ve Berkay’ın emeklilik planı..

Samimi açıklamaları ve daha önce pek konuşulmayan yönleriyle Berkay bu bölümde tüm içtenliğiyle sorularımızı yanıtladı.