Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran sosyal medyadan isyan etti

Katıldığı yayınlarda yatırımcılara yönelik tavsiyeleriyle dikkat çeken Mert Başaran, yurtdışında bir seminere katılmak için vize almaya çalıştığını açıkladı.

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürleri nedeniyle "Hayat enerjimi aldılar" diye isyan eden Başaran, paylaşımında ünlü rock yıldızı Teoman'a katıldığını da ifade etti.

Teoman geçen yıl verdiği bir röportajda yurtdışına gitmeyi sevmediğini söylemiş, "Sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi, ben Eminönü’nü seviyorum" demişti.

Mert Başaran da Teoman'ın bu sözlerine atıfla "Kimse kusura bakmasın, Teoman’a katılıyorum" derken şu paylaşımda bulundu:

'Madrid yerine Sultanahmet'e giderim'

* Cebinde üç kuruş parası olan ve Türkiye’deki tarihi yerleri henüz gezmemiş insanların, bu vize çilesine, kalabalığa ve hatta bazen aşağılanmaya maruz kalma pahasına yurtdışına gitmek için uğraşmasına anlam veremiyorum.

* Bir seminer için vize almaya çalıştım, gerçekten hayat enerjimi aldılar! Artık Madrid’e gitmek yerine Sultanahmet’e, Kapadokya’ya, Göbeklitepe’ye giderim moduna girdim.

* Birilerinin ülkesine sadece gezmek için girmek adına izin almak zorunda olmak bile bana göre aşağılanma!

'Bir daha asla gelmem'

* Hani nerede özgürlük, demokrasi, çiçek böcek? Cidden, işi olmayanların bu terbiyesizce tavırlara inat, protesto edip gitmemesi lazım! Ama ne yazık ki biz, celladına âşık bir toplumuz.

* Ey Avrupa! Siz kimsiniz ki bana vize veriyorsunuz? Ben size gelmiyorum, hatta bir daha asla gelmem! İşte bunu söylemek lazım ki akıllansınlar.