Ünlü yatırımcı Warren Buffett'tan BYD'ye şok! 17 yıllık yatırımını sonlandırdı!

Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'deki tüm hisselerini sattı.

Buffett'ın şirketi, hisseyi 17 yıldır elinde tutuyordu ve ilk olarak Eylül 2008'de 225 milyon hisse satın almıştı. Böylece şirket 17 yıl önce başladığı BYD yatırımlarını sonlandırmış oldu.

Hisse, ilk satın alımdan tamamen çıkışın görüldüğü tarih olan 31 Mart 2025'e kadar yüzde 4 bin 500'den fazla değer kazandı.

Satış haberinin ortaya çıkmasının ardıdan BYD hisselerinde sert düşüş yaşandı.

2022 yılında hisse satışlarına başlamıştı

Berkshire, 2008’de Charlie Munger’ın önerisiyle 225 milyon BYD hissesi satın almış, bu yatırım için 230 milyon dolar ödemişti. 2022’nin ikinci çeyreğinde bu pozisyonun değeri 9 milyar dolara ulaşmıştı. Şirket aynı yıl hisse satışlarına başladı.

Haziran 2023’e gelindiğinde Berkshire, elindeki payların yaklaşık yüzde 76’sını satarak BYD’deki hisselerini yüzde 5’in altına düşürdü. Bu seviyenin altına inince Hong Kong borsası kuralları gereği satışları kamuya açıklama zorunluluğu da ortadan kalktı.

Ancak Berkshire Hathaway Energy’nin (BHE) 2024 ilk çeyrek finansal raporunda BYD yatırımı için “0 değer” yazmasıyla tüm hisselerin satıldığı ortaya çıktı. Berkshire sözcüsü de bu bilgiyi doğruladı.

Satış haberinin ardından hisseler sert düştü

Satış haberlerinin basına yansımasının ardından BYD hisseleri son üç haftanın en sert düşüşünü yaşadı.

Hisseler yüzde 3,6'ya varan düşüşle Hong Kong'da listelenen Çin hisseleri arasında en kötü performans gösterenler arasında yer aldı.

BYD'nin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, Pazartesi günü Çin sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımda satışa ilişkin şunları kaydetti:

"Hisse senedi yatırımında alım ve satım normal uygulamalardır. Munger ve Buffett'ın BYD'yi takdir etmelerine ve 17 yıldır süren yatırımlarına, desteklerine ve dostluklarına minnettarız."