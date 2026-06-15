Unutulan binlerce eşya satışa çıkıyor! Açık artırmaya herkes katılabilecek

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İstanbul’da toplu taşıma araçlarında unutulan ve uzun süre sahiplerine ulaşılamayan eşyalar için satış günü geldi. İETT, yasal muhafaza süresi dolan toplam 7 bin 566 eşyanın açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacağını duyurdu.

İhale, 16 Haziran 2026 Salı günü saat 09.30 ile 11.30 arasında Karaköy Gar Binası’nda gerçekleştirilecek. Açık artırmaya tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Otobüs, metrobüs ve tramvaylarda unutulan eşyalar satışta

Satışa çıkarılacak eşyalar arasında otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel, durak ve istasyonlarda unutulan ve Bulunmuş Eşya Birimi’ne teslim edilen ürünler yer alıyor.

İETT tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu eşyaların sahipleri tespit edilemedi ya da yapılan çağrılara rağmen teslim alınmadı. Yasal saklama sürelerinin dolmasının ardından ürünler satış listesine dahil edildi.

Bulunmuş eşyalar önce sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor

İETT, unutulan tüm eşyaların kayıt altına alındığını ve belirli bir süre muhafaza edildiğini belirtti. Bu süreçte eşya sahiplerine ulaşılması için çeşitli yöntemler kullanılıyor.

Sahibine ulaşılamayan ürünler ise İETT Bulunmuş Eşya Yönergesi kapsamında değerlendiriliyor. Durumuna göre bağış, imha veya satış işlemleri uygulanıyor.

Kullanılmamış ürünler ihtiyaç sahiplerine veriliyor

Muhafaza süresi dolan kullanılmamış kıyafetler, çantalar, kitaplar ve kırtasiye malzemeleri doğrudan satışa çıkarılmıyor.

Bu ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devrediliyor. Elektronik ve elektrikli ürünler ise teknik inceleme süreçlerinden geçirildikten sonra açık artırma yoluyla satışa sunuluyor.

Satışta toplu alım yöntemi uygulanacak

İhale sürecinde öncelikli yöntem toplu satış olacak. Eşyaların toplu şekilde satılamaması halinde ürünler kendi kategorilerine göre gruplandırılarak açık artırmaya çıkarılacak.

Bu yöntemle satış sürecinin daha hızlı ve verimli şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Açık artırmaya katılım ücretsiz olacak

İETT tarafından düzenlenen ihaleye katılmak isteyen vatandaşlardan herhangi bir başvuru veya giriş ücreti alınmayacak.

Belirlenen saatlerde Karaköy Gar Binası’nda hazır bulunan herkes açık artırmaya katılarak teklif verebilecek.

Kayıp eşyanızı nasıl sorgulayabilirsiniz?

Toplu taşıma araçlarında eşya unutan vatandaşlar, aynı gün içerisinde hattın bağlı bulunduğu işletme amirliğine başvurabiliyor veya ALO 153 üzerinden destek alabiliyor.

Daha sonraki günlerde ise İETT’nin resmi internet sitesindeki kayıp eşya formu doldurulabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden kayıp eşya başvurusu yapılabiliyor veya 0212 372 32 43 numaralı telefon aranarak sorgulama gerçekleştirilebiliyor.