Unutulan mevduatlar rekor kırdı: Sahipsiz kalan 732 milyon lira TMSF'ye devredildi

Türkiye'deki bankalarda 10 yıldır işlem görmeyen milyonlarca hesaptaki para, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarıldı. 2024 yılı sonu itibarıyla, tam 2 milyon 226 bin 269 hesapta unutulan paranın toplam değeri 732,1 milyon liraya ulaştı.

Hesaplara neden el konuluyor?

Yasal düzenlemeler gereği, bankalardaki mevduat veya alacaklar üzerinde 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmaması durumunda, bu hesaplar zaman aşımına uğruyor. Resmi Gazete'de yayımlanan madde gereğince bankalar, söz konusu hesapları her yıl şubat ayından itibaren hem kendi sitelerinde hem de TMSF'nin internet sitesinde 4 ay boyunca ilan ediyor. Bu süre içinde hak sahipleri tarafından aranmayan hesaplar, 15 Haziran'dan sonra TMSF'ye devrediliyor. Bu yılki devir işlemi, en son 2014 yılında işlem gören hesapları kapsıyor.

Aktarılan paralar yalnızca TL değil

TMSF'ye aktarılan paraların yalnızca Türk Lirası cinsinden olmadığı belirtildi. Toplam 732 milyon 80 bin 374,79 lira değerindeki kıymetin içinde 172,9 milyon TL'nin yanı sıra, 4,7 milyon dolar, 6,5 milyon avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları, 714 bin 907,82 dolar tutarında altın bulunuyor.

Geçmiş yıllara ait veriler, bu tür hesap devirlerinde ciddi bir artış yaşandığını gösteriyor. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF'ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF'ye geçti.