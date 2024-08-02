ÜPAK sistemi yılın ikinci yarısında devreye alınacak

Kayıtlarla ilgili işlemleri 112 acente aracılığıyla yürüttüklerini dile getiren Kırali, "Şu anda 212 lisanslı depo var. Bunlar, şubelerle beraber, 287 lokasyonda hizmet veriyorlar. Sistem, 232 bin yatırımcıyla işlem yapabilecek şekilde kaydedilmiş durumda. Bunu, inşallah, aracılı sistemle daha ileriye götüreceğiz." dedi.

Lisanslı depoların çok ciddi bir hacme ulaştığını anlatan Kırali, şunları kaydetti: "İşlemlere başladığımızda kapasiteleri 4 milyon tondu. Bugün itibarıyla 11 milyon 400 bin tona yaklaşmış durumda. Türkiye'nin buğday depolaması her sene 35-40 milyon ton arası değişiyor. Yani bugün yaklaşık yüzde 30'u artık lisanslı depolarda depolanır hale geldi. Bunun, gerçekten yakalanmış ciddi bir ivme ve başarı olduğunu düşünüyorum."

Şeffaf bir spot piyasa

Kırali, vadeli işlemler piyasasını geliştirdiklerine dikkati çekerek, daha önce tarım ürünlerinde vadeli işlemlerin 2 kez denendiğini, üçüncü denemede borsalarını bu işlemleri gerçekten yapar hale getirmek istediklerini bildirdi. Önceki denemelere göre avantajları bulunduğunu belirten Kırali, "TÜRİB sayesinde 5 senedir spot piyasayı şeffaf ve derin bir piyasa haline getirdik. Diğer 2 denemeye göre vadeli işlemlerdeki en büyük avantajımızın ben bu olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki en büyük sıçrama adımının aracı kurumlar olduğuna işaret eden Kırali, bu konuda altyapıyı tamamladıklarını, yılın ikinci yarısında sistemi devreye alacaklarını söyledi. Kırali, sistemin şu anda kurulma ve Ticaret Bakanlığı'ndan faaliyet izni alma aşamasında olduğunu belirterek, 232 bin yatırımcının doğrudan borsalarına emir verdiğini ifade etti.

Çiftçiler sistemin avantajlarından kolayca faydalanacak

Kırali, bütün dünyada bu işin aracılarla yapıldığını dile getirerek, "Hem sistemi, çiftçi başta olmak üzere, sahada bütün kullanıcılara tanıtıp daha fazla yatırımcıyı borsaya çekelim hem de çiftçilere sistemi anlatıp avantajlarından yararlanmalarını sağlayalım" dedi.

Üreticilerin lisanslı depolara daha fazla ürün getirmeleri ve gıda güvenliği açısından lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesinin önemine işaret eden Kırali, "Bu nedenle de bu yıl aracı kurumları devreye alıyor olacağız. Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK), sahada müşterilerle muhatap olacak, verileri toplayacak ve bize iletecek. Şu ana kadar 7 ÜPAK kuruldu. Bunlar bölgelere kendilerini konumlandırdılar. Faaliyet izinlerini de, tahmin ediyorum 1-2 ay içinde, aldıktan sonra aracılık sistemini en geç üçüncü veya dördüncü çeyrekte hayata geçiriyor olacağız" diye konuştu.