UPS, dördüncü çeyrek gelirlerini artırdı

UPS (NYSE: UPS), 2024 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artışla 25,3 milyar dolar konsolide gelir elde etti.

Konsolide faaliyet kârı ise 2023’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,1 artarak 2,9 milyar dolara ulaştı. GAAP dışı düzeltilmiş bazda faaliyet kârı yüzde 11,2 artış gösterdi.

Dördüncü çeyrekte seyreltilmiş hisse başına kazanç 2,01 dolar olarak gerçekleşirken, GAAP dışı düzeltilmiş hisse başına seyreltilmiş kazanç yüzde 11,3 artışla 2,75 dolara yükseldi.

2024 yılı dördüncü çeyreği için genel kabul görmüş muhasebe sonuçları (GAAP) toplamda 639 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu kazanç, vergi sonrası dönüşüm bedelleri ve diğer masrafları kapsıyor. Bu dönemde, 506 milyon dolarlık nakit dışı vergi sonrası mark-to-market (MTM) emeklilik gideri, 73 milyon dolarlık dönüşüm stratejisi maliyetleri ve 46 milyon dolarlık varlık değer düşüklüğü giderleri düşüldü.

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé, “2024’ü mükemmel bir zirve ile tamamlarken, yüksek kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürerek hedeflerimizin önünde başarılı mali sonuçlar elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm UPS çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

2024 yılı genelinde şirket, 9,1 milyar dolar gelir ve 8,5 milyon dolar faaliyet kârı elde etti. GAAP dışı düzeltilmiş faaliyet kârı 8,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Seyreltilmiş hisse başına kazanç 6,75 dolar olurken, GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç 7,72 dolara ulaştı.

Operasyonlardan sağlanan kazanç 10,1 milyar dolar olurken, GAAP dışı düzeltilmiş serbest nakit akışı 6,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca, hissedarlarına temettü ve hisse geri alımları yoluyla 5,9 milyon dolar nakit dağıtımı yaptı.