Uraloğlu açıkladı! 2024'te KÖİ havalimanlarından dev gelir beklentisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında 2024’te devletin havalimanlarından toplam 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira gelir elde edeceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte KÖİ havalimanlarından elde edilen gelir 344 milyar 648 milyon 402 bin liraya ulaşacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’de 58 aktif havalimanı bulunduğunu, bunlardan 11’inin ise KÖİ projeleri kapsamında faaliyet gösterdiğini belirten Uraloğlu, “Bu havalimanları, ticaret ve lojistiği hızlandırmakta büyük rol oynuyor. Elde edilen kira gelirleri, yalnızca uçuşların işletilmesini sağlamıyor, Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli katkı sunuyor” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın kirası 736 milyon Euro

İstanbul Havalimanı’nın 2024 yılı kirasının 736 milyon 179 bin 973 Euro olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bu tutarın garanti üstü kısmı ise 44 milyon 637 bin 879 Euro olacak. İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin ekonomik değerine küresel ölçekte katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Esenboğa Havalimanı KÖİ projelerinde öne çıkıyor

Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’nın da KÖİ projelerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Esenboğa’dan 2024 sonunda garanti üstü tahsil edilen gelir 9 milyon 248 bin 206 Euro, kira geliri ise 15 bin Euro olacak” dedi.

Çukurova Havalimanı bölgesel kalkınmada büyük rol oynuyor

Çukurova Havalimanı'nın, bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını belirten Bakan, “Bu havalimanı, ulaşım altyapısının güçlenmesinin yanı sıra Akdeniz bölgesinin ekonomik yapısına da katkı sağlıyor.” dedi.

Antalya Havalimanı’ndan 100 milyon 500 Bin Euro kira geliri

Antalya Havalimanı’ndan 2024 sonunda 100 milyon 500 bin Euro kira tahsil edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, diğer turizm merkezlerindeki havalimanlarının da yüksek kira gelirleri sağladığını ifade etti.

Devletin kasasına 37 milyar lira girecek

Uraloğlu, 2024 yılı sonunda KÖİ projeleri kapsamında Türkiye'deki 11 havalimanından elde edilecek toplam gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira olacağını söyledi. Uraloğlu, "Aynı gelirin döviz cinsinden karşılığı ise 1 milyar 24 milyon 90 bin 707 Euro'yu buluyor. 2023 yıl sonuna kadar elde edilen toplam gelir 307 milyar 20 milyon 339 bin 567 lira olarak gerçekleşmişti. 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar Euro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağı anlamına geliyor" dedi.