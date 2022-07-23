'Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar' Projesi eğitim maratonu başladı

Tüprag, 27 Haziran-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek olan “Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar” Projesinin eğitim ayağına start verdi.

Projeyle ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede yaşayan kadınların güçlenmesini ve girişimcilik ekosistemine katılmasını desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Efemçukuru Altın Madeni çevresindeki dört köyün kadınlarına, alanında uzman kişiler tarafından çeşitler eğitimler verilecek.

Eğitim serisinin ilkinde, farklı yaş gruplarından 100’ün üzerinde kadın, toplumsal cinsiyet eşitliği, finansal okuryazarlık, temel teknoloji ve KVKK eğitimleri gibi geniş yelpazede çok sayıda konu hakkında bilgi sahibi oldu. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ni Uzman Sosyolog Sonnur Ada anlatırken, Teknolojide Kadın Derneği proje iş birliği ile Denizbank Ege Bölge Müdürlüğünden Fatma Asuman Köseoğlu “Finansal Okuryazarlık Eğitimi” alanı hakkında tecrübelerini aktardı. Happy Education Academy’den Özge Erkut “Temel Teknoloji Eğitimleri”, KVKK eğitimlerini ise Feruzoğlu Hukuk Bürosu’ndan Av. Hasret Gündüz ve Av. Gülce Gül üstlendi." denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgiler verildi: "Projeye katılan kadınlar, eğitim maratonu boyunca; vizyon eğitimleri, rol model buluşmaları ve farklı alanlardaki workshop etkinliklerine ek olarak Menderes Halk Eğitim Merkezi’nin bünyesinde bulunan dört farklı mesleki eğitime de katılabilme fırsatı yakalayacak. Mesleki eğitimler sonrası her bir katılımcıya sertifika verilecek. Bu sayede projeye katılan kadınlar, iş yaşamına daha kolay entegre olabilecek, iş bulma olanakları artacak, kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecek.

Eğitim programı kapsamında bölgedeki tarımsal kalkınmayı hedefleyen; sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği, üzüm çekirdeği yağı üretimi, mantar yetiştiriciliği, ambalaj ve paketleme eğitimlerini kapsayan sertifikalı mesleki eğitim programlarına ek olarak sabun üretimi ve güzellik uygulamaları da düzenlenecek. Eğitimler, Efemçukuru ve Çatalca Köylerinin köy okullarında toplam beş hafta boyunca devam edecek."

“Kadın girişimci ekosistemini destekliyoruz”

Tüprag Madencilik Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Müdürü Onur Demir faaliyette bulundukları tüm bölgelerde Tüprag olarak bölge ekonomisinin ve halkının gelişmesi adına projeler gerçekleştirmeyi önemsediklerini vurguladı.

Projeye ilişkin konuşan Demir, düşüncelerini şöyle aktardı:

“Türkiye’nin her yeri cennet, her karış toprağı hazine. Bu kıymetli topraklarda değer sağlayacak projeler üretmek, insanlarımıza katkı sağlamak ve birlikte büyüyebilmek bizlerin de sorumluluğu. İstihdamımızın da büyük bir çoğunluğunun yine İzmir’de bu köylerdeki kadın ve erkeklerden oluşmasını öncelikli tutuyoruz. İzmir’i çok seviyor, çok değer veriyoruz. Bulunduğumuz bölgelerdeki kadın girişimci ekosistemini desteklemek ve kız çocuklarının eğitim oranını artırmak bizim sürdürülebilirlik hedeflerimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. ‘Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar’ projesi de bu amaca hizmet eden kıymetli bir çalışma. Bizim ailemizin en özel projelerinden birisi.”

Proje kapsamında bölgede yaşayan 16- 64 yaş arası 100’ün üzerinde kadına çok özel içerikte vizyon eğitimlerinin verildiğinin altını çizen Demir, “Eş zamanlı olarak proje süresince bölgenin coğrafi yapısının incelenmesi ve kadınların talepleri üzerine sertifikalı dört mesleki eğitimi de köylerine götürüyoruz. Yaklaşık 16 saatlik teknoloji odaklı vizyon eğitimleri, ortalama 80’er saatlik mesleki eğitimler, özel farklı alanlarda uzmanlarından workshoplar sonrasında kadınları girişimcilik ekosistemine kazandırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

"Projeler, melek yatırımcılara sunulacak"

Proje paydaşlarında Kadın Dostu Markalar Platformu’na, eğitim partneri Teknolojide Kadın Derneği ve Menderes Halk Eğitim Merkezi’ne verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Demir, “Proje sonunda bölgede yaşayan girişimci adaylarımızın ortaya çıkartacakları iş fikirleri arasından bölgenin kalkınmasını ve bölgede istihdam oluşturacak projeler için önemli yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi. Demir, ortaya çıkacak tüm bu projeleri 29 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte melek yatırımcılara sunacaklarının da bilgisini paylaştı.

Menderes’in dört farklı köyünden projeye katılan 100’ün üzerindeki kadın ve genç kızın girişimcilik dünyasında var olması için yoğun emek sarf ettiklerini ifade eden projenin işbirlikçisi Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucusu Nazlı Demirel de, projenin bileşeni olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, proje bittikten sonra da bu köylerdeki enerjisi ve azmi yüksek kadınların her daim yanlarında olacaklarını duyurdu.