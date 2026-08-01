Üretici 11 liraya satıyor, markette 62 liraya çıkıyor! Tarla ile raf arasındaki uçurum büyüyor

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Tarladaki fiyat ile market rafındaki etiket arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) temmuz ayı verilerine göre, üreticiden çıkan birçok ürün tüketiciye ulaşana kadar katlanarak zamlanıyor. En çarpıcı örnek ise havuçta görüldü. Üreticide 11 liraya satılan havuç, markette yaklaşık 62 liraya kadar yükseldi. Aynı rapor, temmuz ayında sivri biber ve kuru soğandaki sert fiyat artışını da gözler önüne serdi.

En büyük fark havuçta

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıkladığı verilere göre, temmuz ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 461,2 ile havuçta gerçekleşti.

Havuçtaki farkı yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231,6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz takip etti.

Buna göre üreticide 11 lira olan havuç, markette 61 lira 73 kuruşa satıldı. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elma ise market raflarında 102 lira 7 kuruşa kadar yükseldi.

Temmuzun zam şampiyonu sivri biber oldu

Temmuz ayında markette takip edilen 39 ürünün 19'unda fiyat artışı, 20'sinde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,2 ile sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 53,3 ile kuru soğan, yüzde 23,4 ile mısırözü yağı, yüzde 22,8 ile kuru üzüm ve yüzde 15,5 ile patates izledi.

Temmuz ayında markette fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 49 ile karpuz oldu. Karpuzu yüzde 39,6 ile yeşil fasulye, yüzde 30,2 ile kiraz, yüzde 28,6 ile havuç ve yüzde 23,5 ile tavuk eti takip etti.

Üreticide kuru soğan yükseldi, havuç geriledi

Üretici cephesinde ise temmuz ayında incelenen 31 ürünün 8'inde fiyat artışı, 16'sında fiyat düşüşü görülürken, 7 üründe fiyat değişmedi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 52,9 ile kuru soğanda, en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 51,1 ile havuçta kaydedildi.

Sivri biber ve soğanda fiyatlar neden yükseldi?

Şemsi Bayraktar, yazlık kuru soğan hasadının Çukurova'da tamamlanması, İç Anadolu'da ise erkenci hasadın henüz başlaması nedeniyle piyasada geçici arz daralması yaşandığını belirtti.

Kıyı bölgelerinde sera üretiminin sona ermesiyle sivri biber ve domates arzının da azaldığını ifade eden Bayraktar, çilekte sezon sonuna yaklaşılması nedeniyle arzın düştüğünü söyledi.

Buna karşılık kabak, salatalık ve patlıcanda yayla üretiminin devreye girmesiyle arzın arttığını, talebin ise bu artışı karşılayamaması nedeniyle üretici fiyatlarının gerilediğini kaydetti.

Bayraktar ayrıca ilkbaharda uzun süre etkili olan yağışların yazlık patateste ürün kayıplarına yol açtığını ve bunun da fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Karpuzda talep beklentilerin altında kaldı

Rapora göre havuç ve yeşil mercimekte mevsimsel arz artışı ile talepteki zayıflama fiyatları aşağı çekti. Karpuzda ise ürünün uzun süre depolanamaması ve tüketici talebinin beklentilerin altında kalması, üretici fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.