Üretici enflasyonu ocak ayında yükseldi: Yİ-ÜFE yıllık yüzde 27,17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Yİ-ÜFE, ocak ayında aylık bazda yüzde 2,67, yıllık bazda ise yüzde 27,17 artış gösterdi.

Maliyet baskısı sanayi genelinde sürüyor

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,67 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 25,39 olarak kaydedildi. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış, maliyet baskılarının sanayi genelinde sürdüğüne işaret etti.

Sanayi alt sektörlerinde artış...

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 37,21 ile su temininde gerçekleşti. Madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar yüzde 32,97, imalat sanayisinde yüzde 27,10, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında ise yüzde 25,94 arttı.

Ara mallarda artış 25,69 oldu

Ana sanayi grupları bazında yıllık değişimlerde, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,44, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,07 ve sermaye mallarında yüzde 29,24 artış dikkat çekti. Ara mallarında artış yüzde 25,69 olurken, enerjide yıllık artış yüzde 22,14 seviyesinde kaldı.

Aylık bazda ise Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yüzde 3,24 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,84, su temininde yüzde 2,02 artış kaydedilirken, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında fiyatlar yüzde 2,57 geriledi.

Ana sanayi gruplarında aylık değişimlere bakıldığında, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,16, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,02 ile güçlü artışlar öne çıktı. Ara mallarında yüzde 2,96, sermaye mallarında yüzde 2,82 artış yaşanırken, enerji grubunda fiyatlar yüzde 1,69 düşüş gösterdi.