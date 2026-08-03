Üretici enflasyonunda dikkat çeken tablo

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TÜİK, 2026 yılı temmuz ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,52, yılın başına göre yüzde 17,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 arttı.

İmalat sanayisinde yıllık artış yüzde 28,96

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 41,81 artış, imalatta yüzde 28,96 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,69 artış ve su temininde yüzde 28,85 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,79 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,57 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,46 artış, enerjide yüzde 26,62 artış ve sermaye mallarında yüzde 21,28 artış olarak gerçekleşti.

Aylık bazda enerji öne çıktı

Temmuz ayında aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,22 düşüş yaşanırken, imalat sanayisinde yüzde 1,06, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,65, su temininde ise yüzde 1,49 artış gerçekleşti.

Ana sanayi grupları incelendiğinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,83 ile enerji grubunda kaydedildi. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,33, sermaye mallarında yüzde 1,09, ara mallarında yüzde 0,81 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,40 artış görüldü.