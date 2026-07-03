Üretici enflasyonunda haziran tablosu: Yüzde 28,09 artış

Yİ-ÜFE, 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 yükselirken, yılın ilk altı ayındaki artış yüzde 16,09 olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,09 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 27,26 oldu.

İmalat sanayisinde yıllık artış yüzde 29,65'e

Sanayinin dört ana sektöründe de yıllık bazda dikkat çeken artışlar yaşandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık artış yüzde 53,50, imalat sanayisinde yüzde 29,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımındayüzde 4,12, su temini sektöründe ise yıllık artış yüzde 29,26 olarak kaydedildi.

Ara malları ve dayanıksız tüketim mallarında yükseliş

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler de üretim maliyetlerindeki artışın geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

Haziran ayında yıllık bazda ara mallarında yüzde 27,89, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,42, enerjide yüzde 24,93, sermaye mallarında ise yüzde 23,01 artış gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek artış madencilikte

Haziran ayında Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık bazda yüzde 1,01 artış gösterirken sanayinin dört ana sektöründeki aylık değişimler şöyle gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,30 artış,

İmalatta yüzde 1,01 artış,

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,10 artış,

Su temininde yüzde 1,97 artış.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde ise en yüksek artışın enerji grubunda gerçekleştiği görüldü.

Haziran ayında aylık bazda ara mallarında yüzde 1,88, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,24, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,41, enerjide yüzde 3,04, sermaye mallarında yüzde 1,66 artış kaydedildi.