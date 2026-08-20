Üretici fiyatlarında temmuz tablosu: Enerjide artış yüzde 77'yi aştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

YD-ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 arttı. Endeksteki artış yılbaşından bu yana yüzde 20,80 olurken, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,99 olarak gerçekleşti.

Enerjide yıllık artış yüzde 77'yi aştı

Ana sanayi grupları içinde en yüksek yıllık artış enerjide görüldü. Enerji fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,63 yükseldi.

Aynı dönemde dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,38, ara mallarında yüzde 30,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,92 ve sermaye mallarında yüzde 18,79 artış kaydedildi.

Sektörel bazda ise fiyatlar madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 38,81, imalat sanayisinde yüzde 29,50 yükseldi.

Aylık artışta da enerji başı çekti

Temmuzda enerji fiyatlarındaki aylık artış yüzde 13,22'ye ulaştı. Ara mallarında yüzde 2,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,76, sermaye mallarında yüzde 1,36 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,01 artış görüldü.

İmalat ürünlerinde fiyatlar aylık yüzde 2,55 yükselirken, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 geriledi.