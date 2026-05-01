Üretici-market makası açılıyor: Elmada fiyat farkı yüzde 393'ü aştı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında üretici ve market fiyatı farkına dikkat çekerek, girdi maliyetlerinde yaşanan çarpıcı değişimi değerlendirdi.

Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 393,7 ile en fazla elmada gerçekleştiğini belirten Bayraktar, elmayı yüzde 329,9 ile havuç, yüzde 245,3 ile yeşil soğan, yüzde 245,2 ile marul, yüzde 242,4 ile pırasanın takip ettiğini ifade etti.

Üreticide 18,75 TL markette 92,58 TL

Bayraktar, üreticide 18,75 lira olan elmanın markette 92,58 liraya, 11 liralık havucun 47,29 liraya, 17,64 liralık yeşil soğanın 60,91 liraya, 23,20 liralık marulun 80,08 liraya ve 13,53 liralık pırasanın 46,33 liraya satıldığını paylaştı.

Son verilere göre, nisan ayında markette en yüksek fiyat artışı yeşil soğanda görülürken, üreticide bu artış kuru soğanda öne çıktı. Aynı dönemde en sert fiyat düşüşü hem üretici hem de markette patlıcanda yaşandı.

TZOB Başkanı market tarafında 40 ürünün 18'inde fiyatların yükselirken 12'sinde gerilediğini açıkladı. En fazla artış yüzde 48,7 ile yeşil soğanda gerçekleşti; onu ıspanak, kuru soğan, nohut ve zeytinyağı izledi. En belirgin düşüş ise yüzde 74,3 ile patlıcanda oldu. Patlıcandaki gerilemeyi salatalık, sivri biber, karnabahar ve kabak takip etti.

Üreticide ise 31 ürünün 10'unda fiyat artışı görülürken 12 üründe düşüş yaşandı, 9 üründe değişim olmadı.

Kuru soğan ve patateste alarm

Üretici kısmında en fazla fiyat artışının yüzde 109,1 ile kuru soğanda görüldüğünü söyleyen Bayraktar, en sert düşüşün ise yüzde 64,7 ile patlıcanda yaşandığını ifade etti.

Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 61,1 ile sivri biber, yüzde 47,2 ile elma, yüzde 38,9 ile havuç ve yüzde 37,7 ile salatalık izledi.

Kuru soğan ve patates stokunun da azaldığını, yeni hasadın da yağışlar nedeniyle çürümeye başladığını ifade eden Bayraktar, "Bu da rekoltenin düşmesine ve fiyatların artmasına neden oldu. Limon fiyatları ise arzdaki azalış nedeniyle yükseldi" dedi.

"Besi yemi ve süt yemi yüzde 3,5 arttı"

Gübre, besi yemi ve süt fiyatlarında maliyetin katlandığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisanda mart ayına göre amonyum sülfat gübresi yüzde 24,1, amonyum nitrat gübresi yüzde 17,6, ÜRE gübresi yüzde 8,6, DAP gübresi yüzde 8,1, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 5,3 oranında artış gösterdi.

Son bir yılda ise amonyum sülfat gübresi yüzde 104,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 84,2, üre gübresi yüzde 76,2, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 58,3, DAP gübresi yüzde 56,8 oranında arttı.

Nisanda mart ayına göre besi yemi ve süt yemi yüzde 3,5, son bir yılda besi yemi yüzde 37,7, süt yemi yüzde 34,6 oranında arttı.

Elektrik fiyatları yıllık olarak yüzde 25,1 oranında artarken tarım ilacı fiyatları yüzde 27,8 oranında arttı. Nisan ayında mazot fiyatı aylık olarak yüzde 3,1 oranında azalırken, yıllık yüzde 57,6 oranında arttı."