Üretici, zeytindeki zararını yaprağından çıkaracak

COVID-19’a karşı bulunan aşıların henüz yaygın olarak kullanılmaya başlanmaması nedeniyle, insanların virüse karşı tıbbi çözümlerin yanında alternatif tıp ürünlerine olan ilgisi devam ediyor. Zeytin yaprağı çayının COIVD-19’a karşı koruyucu ve tedavi edici özelliği olduğu yönünde sosyal medyada dolaşan haberler, bugüne kadar sadece meyvesi ve yağıyla kullanılan zeytin ağaçlarını, yapraklarıyla da öne çıkarmaya başladı.

Bu yıl mayıs ayında aşırı sıcakların vurduğu zeytin ağaçlarından istediği verimi alamayan zeytin üreticileri ise zeytin yaprağına başlayan talep ile zararlarını telafi etmeye çalışıyor. Adana’da organik zeytin üreten Ekotepe’nin sahibi Ahmet Yıldırım, sosyal medyada gündem olan haberler üzerine zeytin yaprağına talep başladığını söyledi. Yıldırım, budama mevsimi nedeniyle elde ettikleri zeytin yapraklarını bu talepleri karşılamakta kullandıklarını açıkladı.

Bahçesindeki bin 200 zeytin ağacından üç yıl önce 25 ton ürün aldığını, bu yıl ise çiçeklerin açma mevsiminde yaşanan aşırı sıcakların, zeytin ağaçlarını vurması nedeniyle sadece bin 500 kilo hasat edebildiklerini anlatan Yıldırım, “Bir zeytin üreticisi olarak, pandemi döneminde elinde organik zeytin yaprağı ürünü olan biri olarak bu konuyu biz de ilgiyle izliyoruz. Bunu bir fırsata dönüştürmek gibi bir gayret içinde değiliz ancak bir talep başladı. Buna yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Organik ürün konusunda 13 senedir bizim toprağımızı zeytinimizi denetleyen sertifika kuruluşunun buraya gelip yapacağı denetimden sonra, zeytin yaprağına da sertifika alacağız ve zeytin yaprağı üretimini artıracağız” dedi. Kurutulmuş zeytin yapraklarını 100’er gramlık ambalajlarda paketleyerek tüketiciye ulaştırmayı planladıklarını anlatan Yıldırım, “İstanbul’da ürünlerimizi verdiğimiz bir toptancıya, Adana’daki marketlere ve Ekotepe’ye gelen insanlara ulaştıracağız, ayrıca internetten satışına başlayacağız. Zeytin yaprağını bugüne kadar ticari mal olarak satmadık ancak bundan sonraki süreç için hazırlıklara başladık” diye konuştu.

“Zeytin yaprağı dezenfektan olarak da kullanılıyor”

Geleneksel tıpta zeytin yaprağının yıllardır kullanılan bir ürün olduğunu, ancak sadece ‘zeytin bölgelerinde, hayatında zeytin olan insanlar tarafından, bir kültür iletişimi, kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi’ olarak kullanıldığını vurgulayan Yıldırım, “Zeytin yaprağı sadece COVID-19 için değil, dezenfektan olarak da kullanılır, bir çok yararı vardır” dedi. Yıldırım, zeytinin bu kadar yararının yanında organik olmasının da insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Zeytin ağacının kendini koruma silahı

Zeytin ağacı kurt, kuş ve böceklere karşı kendini savunmak için ‘olyuropein’ maddesi salgılıyor. Tıpta da kullanılan bu madde antioksidan ve antiviral özelliği ile biliniyor. ‘Olyuropein’in COVID-19’un bulaşmasını önlediği iddia ediliyor.