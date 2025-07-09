Üreticiler, ayçiçeğinde tarife kontenjanı bekliyor

Dal, iklim değişikliği ve yeter­siz yağışlara rağmen Türkiye ge­nelinde yaklaşık 1,5 milyon ton ayçiçeği üretimi beklediklerini söyledi. Türkiye’nin yıllık top­lam ayçiçeği ihtiyacının ise it­halat ve ihracat dahil yaklaşık 5 milyon ton seviyesinde olduğu­na dikkat çeken Dal, “Ayçiçeği üretiminin desteklenmesi, açık­lanacak politikaların zamanın­da ve öngörülebilir biçimde ilan edilmesi, çiftçiyi belirsizlikten kurtaracaktır” dedi.

Tarife kontenjanı, üretici ve sanayici için denge unsuru

Türkiye’nin üretim miktarı­nın, toplam ihtiyacın yalnızca yarısını karşıladığını vurgulayan Samet Dal, bu açığın kapatılması için yerli üretimin artırılması­nın şart olduğunu söyledi. Tarife kontenjanı uygulamasının, çift­çiyi ve sanayiciyi koruyan stra­tejik bir araç olduğuna dikkat çe­ken Dal, “Bu sistem, şirketlerin yurtiçinden satın aldığı ayçiçeği miktarına karşılık belirli oran­larda gümrük vergisinden muaf ithalat hakkı tanıyor. Böylece ka­muya ek bir yük getirmeden, özel sektörün rekabet gücüyle sürdü­rülebilir fiyat oluşumuna katkı sağlıyor” diye konuştu.

Dışa bağımlılığı azaltacak stratejik adım

Tarife kontenjanının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Ba­kanlığı tarafından birlikte belir­lendiğini hatırlatan Dal, uygula­manın hasat öncesinde ilan edil­mesinin önemine vurgu yaptı. Dal, “İthalatımızın büyük kısmı­nı Rusya ve Ukrayna’dan gerçek­leştiriyoruz. Tarife kontenjanı, yıldan yıla düzenli hale getirilir­se bu ülkelerin üzerimizde oluş­turduğu fiyat baskısını kırmak mümkün olur. Sonuç olarak hem çiftçimiz, hem sanayicimiz hem de tüketicimiz kazanır” ifadele­rini kullandı.