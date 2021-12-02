"Üreticiler iflas ediyor kırmızı et krizi kapıda"

Eray ŞEN

Besicilerin yem maliyetleri son bir yılda yüzde 170 artarken, karkas et fiyatlarındaki artışın yüzde 27’lerde kalması, besi çiftliklerini kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Büyük işletmelerin sektörden çıkmak için ellerindeki hayvanları yoğun şekilde kesime göndermesi ile çiftliklerin kapasite kullanımları dörtte bire kadar düştü. Öte yandan önceki gün çiğ süt alım fiyatının yüzde 47’lik artışla 4.70 TL’ye çıkması, besiciler için bir umut ışığı oldu. Fiyat artışıyla kesime giden hayvan sayısının azalması, bu sayede de fiyat baskısının hafiflemesi bekleniyor.

Maliyeti 65 lira olan bir kilo karkas eti 55 liradan satmak zorunda kalan besiciler, bu zarara dayanmalarının mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Avrupa’da karkas fiyatının 4,5 Euro’ya yükseldiğini kaydeden besiciler, uluslararası pazarda, et ihtiyacının ithalat ile karşılanamayacağını, besicilerin sektörden tamamen çıkması durumunda ‘et krizinin’ yaşanabileceğini belirtiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclisi Başkanı ve Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Mehmet Şahbaz, sektörde yaşanan sorunları DÜNYA’ya anlattı.

Karkas fiyatı en az 70 TL olmalı

Geçen hafta 51 liradan karkas kesimi yaptırdığını açıklayan Şahbaz, “Ancak karkasın kesiminden önce maliyetine bakmak lazım. Biz bu malı bir yılda üretiyoruz ve şimdiki fiyatlarla bunun maliyeti 65 lira. Hayvan yemi olarak geçen yıl mısırın tonunu 1.350 liradan aldık, şu anda 3 bin 750 lira. Arpayı 1.250 liradan aldık, şu anda 3 bin 700 lira. Yem girdilerimizde yüzde 170’e varan artışlar var” diye konuştu. Yem girdileri arttığı müddetçe, karkas fiyatının 55-60 lira olmasının da bir şey değiştirmeyeceğini vurgulayan Şahbaz, “65 liralık maliyete yüzde 20 enflasyon ekleseniz, 78 eder, onu da geçtik, en az 70 lira olmalı” dedi.

“İk yıldır üretici zararına çalışıyor”

Et fiyatının ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıldan bu yıla yüzde 27 arttığına dikkat çeken Şahbaz, şöyle konuştu: “Türkiye’de fiyatı en az artan gıda ürünü et. Bu fiyatı bastır bastır nereye kadar? Üreticiler iflas ediyor, işletmelerini kapatıyor, çiftlikler boşalıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ülkedeki büyük çiftliklere elemanlarını gönderip baktırsın, hayvan sayıları ne durumda. Çiftlikler kapasitelerinin üçte 1, dörtte 1’inde çalışıyor. İnsanlar bu zarara daha kaç gün dayanabilir?” Şahbaz 20 yıldır faaliyet gösterdiği sektörün, son iki yıldır olduğu kadar ‘kötü’ duruma hiç düşmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“İki yıldır üretici zararına çalışıyor, artık bıçak kemiğe dayandı. Besiciler sektörden çıkmak, kurtulmak istiyor. Etin fiyatının yükselmemesinin bir sebebi de bu, çünkü üretici ben buradan çıkacağım, yem alacak param yok, malımı satayım, kurtulayım diyor. Zararına da olsa satmak istiyor. Her sektör direnebilir ama canlı direnemiyor. Demir alsan bir kenara koysan, iki sene sonra kullanmak istesen para kazanırsın ama canlıyı bırak bir yılı bir saat bekletemezsin, suyunu, yemini vermek zorundasın.”

“Çıkış yolu TMO’nun desteği”

Besicinin en büyük ihtiyacının yem olduğuna dikkat çeken Şahbaz, “Bizim isteğimiz yem desteği. TMO dışarıdan yem getiriyor, piyasa fiyatının altında bize veriyor ama ihtiyacımızın ancak yüzde 20’sini karşılıyor, daha fazla vermiyor. Herkesin ağzına bir parmak bal çalıyorlar. TMO bize istediğimiz miktarda yem verse problemimiz bitecek ama onlar da yurt dışından pahalı aldıkları için daha fazla zarara

“Çiğ süt fiyatındak artış kesimi azaltır”

Önceki gün çiğ süt alım fiyatlarına yapılan yüzde 47 oranındaki artışın besicileri de mutlu ettiğini söyleyen Mehmet Şahbaz, çiğ süt alım fiyatının 4.70 TL’ye çıkmasıyla birlikte artık süt ineklerinin kesime gitmeyeceğini, bunun da fiyat baskısını bir nebze de olsa hafifleteceğini vurguladı. Şahbaz, çiğ süt alım fiyatına yapılan artışın ardından besicilerin de bir beklenti içerisine girdiğini dile getirdi.

“Kişi başına 150 lira destek ver”

Türkiye’de kişi başına kırmızı et et tüketiminin yıllık 15 kilo olduğunun vurgulayan Mehmet Şahbaz, "Bunu 10 lira pahalı alırsan 150 lira yapar, devlet olarak vatandaşına ver 150 lira destek. Bu parayı üreticiden çıkartmaya kalkarsan, üretici bulamazsın” dedi.