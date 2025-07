Üretilen her üç traktörden biri Türkiye'ye geliyor

Mehmet H. GÜLEL/FRANSA

mehmet.gulel@dunya.com

Fransa’nın Beauvais şehrinde her 5 dakika­da bir Massey Fergu­son marka traktör üretiminin banttan indiği fabrikada, üre­timin yüzde 30’u Türkiye’ye ihraç ediliyor. Türkiye trak­tör pazarında yaklaşık yüzde 9 pay ile ilk 3’te yer alan marka, MF By You Programı ile kişiye özel traktör üretimi de yapı­yor. Son yıllarda Avrupa ve Or­tadoğu ülkeleri içinde Türki­ye’ye yapılan traktör satışları ise dikkat çekiyor. Bu kapsam­da, Fransa’da üretilen traktör­ler Türkiye’den ciddi bir pay alıyor. Ayrıca fabrikada üreti­len traktörlerin parçalarının önemli bir bölümü de Türki­ye’den alınıyor. Türkiye’den 100 milyon doların üzerinde traktör parçası ithalatı yapılı­yor. Geçtiğimiz günlerde Mas­sey Ferguson Türkiye’nin da­vetiyle Fransa’nın Beauvais kentinde düzenlenen Massey Ferguson 2025 basın etkin­liğinde MF 8S Xtra tanıtıldı. Toplamda 100 gazetecinin ka­tıldığı etkinliğe, Türkiye’nin önde gelen tarım gazeteci­leri de katılım gösterdi. AG­CO’nun düzenlediği ‘Tarla Günü’ erkinliğinde Massey Ferguson 1M, MF 5M, MF 8S Xtra ve MF 9S modellerinin saha koşulları deneyimlen­di. Markanın ödüllü serisi MF 8S, yenilenmiş tasarımı, artı­rılmış verimliliği ve geliştiri­len operatör konforuyla öne çıktı. MF 8S Xtra, 205 hp’den 305 hp’ye kadar altı farklı mo­deli bulunuyor. Test sürüşü yaptığımız traktörlerin tek­nolojik, uydu kontrollü ve oto­matik dümenleme sistemine sahip olması da dikkat çekti. Tarla Günü’nün ardından MF Agrispace ziyaretçi deneyim merkezi ve AGCO’nun Beau­vais’deki traktör üretim mer­kezini ziyaret ettik. Bu fabri­kada her 5 dakikada bir traktör banttan iniyor. Üretimde ro­bot teknolojileri, otomasyon ve insan emeği yoğun olarak kullanılıyor.

Türkiye, satışta ABD’yi geçti

Fransa’daki fabrika ve Tür­kiye pazarı ile ilgili konuşan AGCO Massey Ferguson Tür­kiye Genel Müdürü Mete Has, Massey Ferguson’un Türki­ye’de pazar payı ile 3’üncü sı­rada olduğuna dikkat çeke­rek, globalde Avrupa ve Or­tadoğu’da uzun süredir MF içinde 1’inci ülke konumun­da olduğunu vurguladı. Mas­sey Ferguson’nun Türkiye’de pazar payının yüzde 9’a yakın bulunduğuna değinen Mete Has, “Fransa‘daki fabrikanın en çok üretim yaptığı ülkeler içinde yüzde 30 paya ulaştık. Son 3 yıldır Amerika’yı bile geçtik” dedi.

Kişiye özel traktör

Her çiftçinin farklı ihti­yaçları olduğunun bilin­cinde olduklarını ve MF By You hizmetimiz ile çiftçilere kendi ihtiyaçlarına göre ki­şiselleştirdiğimiz fabrika çı­kışlı traktörlere sahip olma imkanı sunduklarını kayde­den Mete Has, “MF By You ile Massey Ferguson kısa süre önce müşterilerine, sektör­de benzeri olmayan önemli bir hizmet sunmaya başladı. Çiftçilerin değişen ihtiyaç­ları için hizmetlerini sürek­li geliştiren MF yeni ‘MF By You’ Programı ile artık müş­terilerine, MF mühendisleri tarafından kendi öznel ihti­yaçlarına göre kişiselleştiril­miş fabrika çıkışlı traktörle­re sahip olma imkanı veriyor. Geniş bir fabrika montajlı do­nanım seçeneği sunan ‘MF By You’ atölyesini de faaliyete geçirdik. Kapsamlı ürün yel­pazesi sunan bu hizmet ile is­teğe özel traktör boyası, kabin içi birçok konfor donanımı ve yeni Merkezi Lastik Şişir­me Sisteminden (CTIS) gibi özellikler ekleyerek çiftçiye, ihtiyaçlarına ve isteklerine uyan doğru traktörü veriyo­ruz. Traktöre kullanıcının ih­tiyaçlarına göre, isteğe bağ­lı seçilebilen birçok donanım ekleyebiliyoruz. Tüm modifi­kasyonlar ve donanım ilave­leri özel eğitimli mühendisler tarafından monte ediliyor ve yapılan çalışmalar yasal dü­zenlemelere ve homologas­yon gerekliliklerine tama­men uygun" dedi. Yeni MF 8S Xtra'nın ise 205 hp’den 305 hp’ye kadar altı mode­li bulunduğunu aktaran Has, 200+ hp segmentinde Tür­kiye’de yüzde 45 pazar payı­na sahibi olduklarını söyledi.

"Pazar bu yıl yüzde 30’un üzerinde daralma gösterebilir"

Türkiye traktör pazarının 2025 yılı boyunca bir önceki yıla göre yüzde 30- 35 oranında daralacağını öngördüklerini ifade eden Mete Has, “Yılın ilk 5 ayındaki traktör tescil rakamları da bunu destekliyor. Bu şekilde devam ettiği sürece pazarın 40-45 bin adet civarında kapanacağını öngörmekteyiz. Pazar, son iki yıldır düşüş eğiliminde. Çiftçinin uygun şartlarla krediye ulaşması yüksek faiz oranlarından dolayı çok zorlaştı ve bu da pazarı doğrudan etkiliyor. Uygun şartlarda krediye ulaşım imkanlarının sağlanması halinde pazar yine eski günlerine dönecektir” dedi.