Üretilen her üç traktörden biri Türkiye'ye geliyor
Fransa’da AGCO Corporation tarafından üretilen Massey Ferguson’da banttan inen her üç traktörden biri Türkiye’de satılıyor. Türkiye’nin kendileri için büyük bir pazar olduğunu söyleyen AGCO Massey Ferguson Türkiye Genel Müdürü Mete Has, Fransa’daki fabrikadan Türkiye’ye gönderilen traktörlerin payının yüzde 30’a ulaştığını söyledi.
Mehmet H. GÜLEL/FRANSA
mehmet.gulel@dunya.com
Fransa’nın Beauvais şehrinde her 5 dakikada bir Massey Ferguson marka traktör üretiminin banttan indiği fabrikada, üretimin yüzde 30’u Türkiye’ye ihraç ediliyor. Türkiye traktör pazarında yaklaşık yüzde 9 pay ile ilk 3’te yer alan marka, MF By You Programı ile kişiye özel traktör üretimi de yapıyor. Son yıllarda Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri içinde Türkiye’ye yapılan traktör satışları ise dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Fransa’da üretilen traktörler Türkiye’den ciddi bir pay alıyor. Ayrıca fabrikada üretilen traktörlerin parçalarının önemli bir bölümü de Türkiye’den alınıyor. Türkiye’den 100 milyon doların üzerinde traktör parçası ithalatı yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Massey Ferguson Türkiye’nin davetiyle Fransa’nın Beauvais kentinde düzenlenen Massey Ferguson 2025 basın etkinliğinde MF 8S Xtra tanıtıldı. Toplamda 100 gazetecinin katıldığı etkinliğe, Türkiye’nin önde gelen tarım gazetecileri de katılım gösterdi. AGCO’nun düzenlediği ‘Tarla Günü’ erkinliğinde Massey Ferguson 1M, MF 5M, MF 8S Xtra ve MF 9S modellerinin saha koşulları deneyimlendi. Markanın ödüllü serisi MF 8S, yenilenmiş tasarımı, artırılmış verimliliği ve geliştirilen operatör konforuyla öne çıktı. MF 8S Xtra, 205 hp’den 305 hp’ye kadar altı farklı modeli bulunuyor. Test sürüşü yaptığımız traktörlerin teknolojik, uydu kontrollü ve otomatik dümenleme sistemine sahip olması da dikkat çekti. Tarla Günü’nün ardından MF Agrispace ziyaretçi deneyim merkezi ve AGCO’nun Beauvais’deki traktör üretim merkezini ziyaret ettik. Bu fabrikada her 5 dakikada bir traktör banttan iniyor. Üretimde robot teknolojileri, otomasyon ve insan emeği yoğun olarak kullanılıyor.
Türkiye, satışta ABD’yi geçti
Fransa’daki fabrika ve Türkiye pazarı ile ilgili konuşan AGCO Massey Ferguson Türkiye Genel Müdürü Mete Has, Massey Ferguson’un Türkiye’de pazar payı ile 3’üncü sırada olduğuna dikkat çekerek, globalde Avrupa ve Ortadoğu’da uzun süredir MF içinde 1’inci ülke konumunda olduğunu vurguladı. Massey Ferguson’nun Türkiye’de pazar payının yüzde 9’a yakın bulunduğuna değinen Mete Has, “Fransa‘daki fabrikanın en çok üretim yaptığı ülkeler içinde yüzde 30 paya ulaştık. Son 3 yıldır Amerika’yı bile geçtik” dedi.
Kişiye özel traktör
Her çiftçinin farklı ihtiyaçları olduğunun bilincinde olduklarını ve MF By You hizmetimiz ile çiftçilere kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirdiğimiz fabrika çıkışlı traktörlere sahip olma imkanı sunduklarını kaydeden Mete Has, “MF By You ile Massey Ferguson kısa süre önce müşterilerine, sektörde benzeri olmayan önemli bir hizmet sunmaya başladı. Çiftçilerin değişen ihtiyaçları için hizmetlerini sürekli geliştiren MF yeni ‘MF By You’ Programı ile artık müşterilerine, MF mühendisleri tarafından kendi öznel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş fabrika çıkışlı traktörlere sahip olma imkanı veriyor. Geniş bir fabrika montajlı donanım seçeneği sunan ‘MF By You’ atölyesini de faaliyete geçirdik. Kapsamlı ürün yelpazesi sunan bu hizmet ile isteğe özel traktör boyası, kabin içi birçok konfor donanımı ve yeni Merkezi Lastik Şişirme Sisteminden (CTIS) gibi özellikler ekleyerek çiftçiye, ihtiyaçlarına ve isteklerine uyan doğru traktörü veriyoruz. Traktöre kullanıcının ihtiyaçlarına göre, isteğe bağlı seçilebilen birçok donanım ekleyebiliyoruz. Tüm modifikasyonlar ve donanım ilaveleri özel eğitimli mühendisler tarafından monte ediliyor ve yapılan çalışmalar yasal düzenlemelere ve homologasyon gerekliliklerine tamamen uygun" dedi. Yeni MF 8S Xtra'nın ise 205 hp’den 305 hp’ye kadar altı modeli bulunduğunu aktaran Has, 200+ hp segmentinde Türkiye’de yüzde 45 pazar payına sahibi olduklarını söyledi.
"Pazar bu yıl yüzde 30’un üzerinde daralma gösterebilir"
Türkiye traktör pazarının 2025 yılı boyunca bir önceki yıla göre yüzde 30- 35 oranında daralacağını öngördüklerini ifade eden Mete Has, “Yılın ilk 5 ayındaki traktör tescil rakamları da bunu destekliyor. Bu şekilde devam ettiği sürece pazarın 40-45 bin adet civarında kapanacağını öngörmekteyiz. Pazar, son iki yıldır düşüş eğiliminde. Çiftçinin uygun şartlarla krediye ulaşması yüksek faiz oranlarından dolayı çok zorlaştı ve bu da pazarı doğrudan etkiliyor. Uygun şartlarda krediye ulaşım imkanlarının sağlanması halinde pazar yine eski günlerine dönecektir” dedi.