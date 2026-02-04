Üretim çarkları durmayacak sanayicimiz nefes alacak
İmalat sanayi işletmeleri için 100 milyar TL’lik bir finansman paketi devreye alındı. Paket kapsamında 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade ve piyasa koşullarının altında maliyetle kredi imkânı sunulacak. İş dünyası, paketi son derece yerinde ve zamanında atılan bir adım olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tüm imalat sanayi işletmelerine müjde geldi. Buna göre, 2026 yılında imalat sanayi işletmelerine yönelik olarak toplam 100 milyar TL büyüklüğünde yeni bir finansman paketi devreye alındı. Paket kapsamında firmalara 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade ve piyasa koşullarının altında maliyetlerle kredi imkânı sunulacak.
İşletme başına 50 milyon TL
İstihdam yoğunluğu esas alınarak işletme başına 50 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılması öngörülürken, kefalet mekanizması sayesinde özellikle KOBİ’lerin teminat sorunu yaşamadan finansmana erişmesi hedefleniyor. İstihdamını koruyan KOBİ’lere ise KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sunulacak. İstihdamını koruyan firmalar için aylık 3 bin 500 TL istihdam desteği ve ilave finansman avantajlarıyla, kredi ve personel maliyetlerinin birlikte optimize edilmesi hedefleniyor.
Reel sektör için can suyu
İş dünyası temsilcileri, finansman paketini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kredinin, son dönemde finansman sıkıntısı yaşayan reel sektör için can suyu olmanın ötesinde istihdam ve üretimi yükseltici bir güç olacağını söyledi.
Avdagiç, “Üretim ve istihdam odaklı 100 milyar liralık kredi desteğinin, iş dünyamıza sağlayacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisinin gücünü ve istikrarını teyit etmesi açısından da son derece değerli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise paketin, doğru zamanda, doğru hedefe yönelen kıymetli bir adım olduğuna dikkati çekti. Ardıç, “Bu uygun finansman imkanıyla üreticilerimiz nefes alacak, üretim ve istihdamda sürekliliği sağlayacaktır. Ayrıca piyasa şartlarının altında maliyetle sunulacak finansman, emeği ve üretimi merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır” diye konuştu.
10 puanlık indirim güçlü mesaj
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise şartlara bakıldığında paketin üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir önem taşıdığına işaret etti. Aydın, “Paketi, üretim çarklarının durmaması ve sanayicimizin nefes alabilmesi açısından son derece yerinde ve zamanında bir adımdır. Özellikle KGF destekli olması, teminat sorunu yaşayan KOBİ’lerimiz için hayati önemdedir.
Bu sayede finansmana erişimde yaşanan tıkanıklıklar önemli ölçüde aşılacaktır” ifadelerini kullandı. Aydın, KOSGEB aracılığıyla istihdamını koruyan KOBİ’lere 10 puanlık indirim sağlanmasının da güçlü bir sosyal ve ekonomik mesaj içerdiğini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, işletmelerin karşı karşıya olduğu sorunların başında finansmana erişim geldiğine işaret ederek, “Tüm imalat sanayi işletmelerine açık olan finansman paketi, son derece yerinde ve kıymetli bir adımdır” ifadesini kullandı.
ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Serdar Tütek, Sanayicilerin, bu finansman imkanlarına hızlı, sade ve erişilebilir bir uygulama süreciyle ulaşabilmeyi beklediğini aktararak, “Uygulama aşamasında, bürokratik süreçlerin minimumda tutulması ve reel sektörün ihtiyaçlarının dikkate alınması, paketin sahada etkisini artıracaktır” şeklinde konuştu.
KOSGEB’den KOBİ’lere 20 milyon liralık destek
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı. Konuyla ilgili sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ’leri büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.
Kacır, “20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025’te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız” diye konuştu. Söz konusu desteğe başvurular 28 Şubat’a kadar yapılabilecek.