Üretim çarkları durmayacak sanayicimiz nefes alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan’dan tüm ima­lat sanayi işletmelerine müjde geldi. Buna göre, 2026 yı­lında imalat sanayi işletmelerine yönelik olarak toplam 100 milyar TL büyüklüğünde yeni bir finans­man paketi devreye alındı. Paket kapsamında firmalara 6 ay anapa­ra ödemesiz, 36 aya kadar vade ve piyasa koşullarının altında mali­yetlerle kredi imkânı sunulacak.

İşletme başına 50 milyon TL

İstihdam yoğunluğu esas alı­narak işletme başına 50 milyon TL’ye kadar kredi kullandırılma­sı öngörülürken, kefalet mekaniz­ması sayesinde özellikle KOBİ’le­rin teminat sorunu yaşamadan fi­nansmana erişmesi hedefleniyor. İstihdamını koruyan KOBİ’lere ise KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sunulacak. İstih­damını koruyan firmalar için ay­lık 3 bin 500 TL istihdam desteği ve ilave finansman avantajlarıyla, kredi ve personel maliyetlerinin birlikte optimize edilmesi hedef­leniyor.

Reel sektör için can suyu

İş dünyası temsilcileri, finans­man paketini memnuniyetle kar­şıladıklarını açıkladı. İstanbul Ti­caret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kredinin, son dönemde finansman sıkıntısı yaşayan reel sektör için can suyu olmanın öte­sinde istihdam ve üretimi yük­seltici bir güç olacağını söyle­di.

Avdagiç, “Üretim ve istihdam odaklı 100 milyar liralık kredi desteğinin, iş dünyamıza sağlaya­cağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisinin gücünü ve istik­rarını teyit etmesi açısından da son derece değerli olduğunu dü­şünüyoruz” dedi.

Ankara Sana­yi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ar­dıç ise paketin, doğru zamanda, doğru hedefe yönelen kıymetli bir adım olduğuna dikkati çekti. Ar­dıç, “Bu uygun finansman imka­nıyla üreticilerimiz nefes alacak, üretim ve istihdamda sürekliliği sağlayacaktır. Ayrıca piyasa şart­larının altında maliyetle sunula­cak finansman, emeği ve üretimi merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır” diye konuştu.

10 puanlık indirim güçlü mesaj

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başka­nı Orhan Aydın ise şartlara ba­kıldığında paketin üretimin sür­dürülebilirliği açısından kritik bir önem taşıdığına işaret etti. Aydın, “Paketi, üretim çarkları­nın durmaması ve sanayicimi­zin nefes alabilmesi açısından son derece yerinde ve zamanın­da bir adımdır. Özellikle KGF destekli olması, teminat soru­nu yaşayan KOBİ’lerimiz için hayati önemdedir.

Bu sayede fi­nansmana erişimde yaşanan tı­kanıklıklar önemli ölçüde aşı­lacaktır” ifadelerini kullandı. Aydın, KOSGEB aracılığıyla is­tihdamını koruyan KOBİ’lere 10 puanlık indirim sağlanma­sının da güçlü bir sosyal ve eko­nomik mesaj içerdiğini söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Me­miş Kütükcü, işletmelerin karşı karşıya olduğu sorunların başın­da finansmana erişim geldiğine işaret ederek, “Tüm imalat sana­yi işletmelerine açık olan finans­man paketi, son derece yerinde ve kıymetli bir adımdır” ifadesini kullandı.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Serdar Tütek, Sa­nayicilerin, bu finansman imkan­larına hızlı, sade ve erişilebilir bir uygulama süreciyle ulaşabilmeyi beklediğini aktararak, “Uygulama aşamasında, bürokratik süreçle­rin minimumda tutulması ve re­el sektörün ihtiyaçlarının dikkate alınması, paketin sahada etkisi­ni artıracaktır” şeklinde konuştu.

KOSGEB’den KOBİ’lere 20 milyon liralık destek

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı. Konuyla ilgili sosyal medya platformunda paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ’leri büyütmeye, üretimi ve istihdamı güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kacır, “20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz. 2025’te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim imkanı sağladık. Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız” diye konuştu. Söz konusu desteğe başvurular 28 Şubat’a kadar yapılabilecek.