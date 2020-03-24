“Üretim duracaksa devletin kararı olsun”

24 Mart 2020

Handan Sema CEYLAN



‘Zoom’ adlı uygulama ile gerçekleştirilen video konferansa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisi başkanları ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulundan toplam 60 kişi katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görüşmede reel sektörün taleplerini bir bir Cumhurbaşkanlığına ileteceğini söyledi.



Sanayiciler olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda, Bakan Varank’tan fabrikaların kapatılmasının devlet kararı olmasını istediler. Reel sektör bu taleplerine “Aynı işi yapan, benzer üretimi gerçekleştiren iki ayrı tesisten biri kapatma kararı alamaz. Çünkü haksız rekabet doğar. Bunun için her iki tesise de aynı karar uygulanmalı, kararı devlet almalı” dediler. Bu talebe az da olsa itirazlar oldu. İtiraz edenler “İşletmelerin önünde iş var çalışıyorlar. Hızla ürün yetiştirmeleri gerekiyor. Uygun hijyenik koşullar sağlanarak, valiliklerden alınacak özel izinlerle üretim devam etmeli. Güvenli üretim yapılıp yapılmadığı da denetlenerek, halk sağlığı korunmalı. Böylece ekonomik zarar daha aza indirilir” görüşlerini dile getirdiler.



Öte yandan reel sektörün Bakan Varank’tan ikinci önemli talebi olarak finansman öne çıktı. Yaşanan süreçte bankalar ile sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden sanayiciler, özellikle Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) koronavirüs salgınına yönelik önemli bir rol oynamasını dile getirdiler. Sanayiciler, “Mutlak suretle teminat ve ipotek konusu bankaların keyfine bırakılmadan KGF yeterli sayılmalıdır. Bu yapılmaz ise banka sağlam ve sorunsuz müşterilerini tercih edecek ve destekler krizi en ağır şekilde yaşayan işletmelere ulaşmayacaktır” açıklamalarını yaptılar.