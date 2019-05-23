"Üretim sanayi dijital dönüşümden 110 milyar euro gelir sağlayacak"

23 Mayıs 2019

CDMVision Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre, dijital dönüşümün endüstride verimi artırmak ve tasarruf sağlama açısından önem taşıdığını belirterek, "Avrupalı sanayi şirketleri dijital dönüşüme önümüzdeki yıl yaklaşık 140 milyar euro harcayacak ve bunun karşılığında 110 milyar euro gelir alla sağlayacak." ifadelerini kullandı.

CDMVision tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre, dijital dönüşümün en önemli unsurlarından ikisinin artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri olduğunu söyleyerek, bu teknolojilerin pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 40 milyar euroya ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Dijital dönüşümle birlikte işletme maliyetlerinin düşeceğini ve verimliliğin artacağını belirten Emre, "Avrupalı sanayi şirketleri dijital dönüşüme önümüzdeki yıl yaklaşık 140 milyar euro harcayacak ve bunun karşılığında 110 milyar euro gelir sağlayacak. Dijital dönüşümün en önemli unsurlarından birisi de artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisi. Bu teknolojiler operasyonel verimlilik artırma ve maliyetleri düşürme açısından oldukça faydalı." diye konuştu.

"İnsan faktörünün ara yüzü artırılmış gerçeklik teknolojisi olacak"

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin uzaktan bakım ve destek hizmeti sağlamak için etkin bir şekilde kullanılabileceğini ifade eden Ali Serdar Emre, bu teknoloji sayesinde kişiyi gönderme maliyetlerinden yüzde 30 oranında tasarruf edileceğini dile getirdi.

Emre, artırılmış gerçekliğin, makineler arası iletişimde insan unsurunun dahil olduğu ara yüz olduğuna dikkati çekerek, "Artırılmış gerçeklik teknolojisinin nesnelerin interneti olarak ifade edilen makinelerin birbiriyle konuşmasının insanla olan ara birimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknoloji gözlüğü takıp makineye baktığınızda, makinenin bakım zamanını bildirmesinden kaç parça ürettiğine dair birçok bilgiyi kullanıcıya üç boyutlu şekilde raporlamaya imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Milli çözümler Stuttgart'ta dönüşümü sağlayacak

Emre, artırılmış gerçeklik teknolojisinin yeni metotlarla hizmetlerin ve ürünlerin son kullanıcıya sunulmasından, satış ve pazarlama faaliyetlerine kadar çok farklı amaçlar için kullanılabileceğini söyledi.

Haberleşmeyi üç boyutlu hale getiren Augmented Distant Services hizmetlerinin bakım, servis, eğitim gibi alanlarda kullanılabildiğini anlatan Emre, Expo2016 Antalya ve Bursa Ticaret Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteği ile hayata geçirilen Bursa Model Fabrika gibi birçok projede artırılmış gerçeklik alanında geliştirdikleri teknolojilerin kullanıldığını dile getirdi.

Artırılmış gerçeklik teknolojisinde ölçümleme konusunda ileri teknolojiye sahip olduklarını ve bu teknolojinin dünyanın dev şirketlerinin ilgisini çektiğini aktaran Emre, "Almanya'da artırılmış gerçeklik alanında hizmet veren çok sayıda firma olmasına rağmen, Stuttgart Belediyesi'nin şu an tek artırılmış gerçeklik partneri bir Türk firması. Stuttgart Belediyesi'ne, Avrupa'da meşhur bir kentsel dönüşüm projesinin halka doğru anlatılmasını sağlamak için artırılmış gerçeklik alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz teknolojimizle destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, haberleşmeyi üç boyutlu zenginleştiren Augmented Distant Services, sanal nesneler veya simülasyonların, gerçek bir nesnenin yüzeyinde görselleştirmesini sağlayan Surface Projector, enformasyon ve eğlence kullanımı amaçlı tasarlanan çok kullanıcılı artırılmış gerçeklik uygulaması HoloZee, CAD datasının artırılmış gerçekliğe taşıyan ve yüksek seviyedeki bilgi paketlerini yüzde 94,5 oranında sıkıştırabilen CAD2AR altyapısı ve seçilmiş özelliklerin ilgili üründe uygulanıp uygulanmadığının hızlı tespitini sağlayan Variant Control teknolojilerine dair bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA