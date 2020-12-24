Üretim ve ihracatla ayakta kalan Mersin, 2021’den umutlu

MEHMET NABİ BATUK / MERSİN

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomilerde yaşanan daralma ve döviz kurlarındaki istikrarsızlık nedeniyle kötü bir dönemden geçen Mersin, bu yıl üretim ve ihracatla ayakta kaldı. TÜİK verilerine göre ilk 10 ayda kentin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Mersin'in ihracat gelirinin yüzde 70’lik bölümünü ise tarım ve gıda ürünlerinin oluşturduğunu vurgulayan iş dünyası, salgın sürecinde bu potansiyelin avantaja dönüştüğünü kaydediyor.Kentteki sanayi üretimi de yılın 3’üncü çeyreğinde hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Bunun da sanayideki enerji tüketimine yansıdığı ve yıl içerisinde yüzde 33’lük artış yaşandığı kaydediliyor. Mersin iş dünyası, kent özelindeki ekonomik göstergelerin 2021 için de umut verdiğini dile getiriyor. İhracatçıların dış pazardaki 2021 hedefi ise Çin’den boşalan pazarlara yöne- lerek ihracatı daha da artırmak olacak.

NE DEDİLER?

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI AYHAN KIZILTAN:

Kurulan firma sayısı artarken, kapananlar azalıyor

Kent ekonomisi ile ilgili makro ve mikro göstergelerde özellikle yılın 2’nci yarıyılında toparlanmayı net şekilde gördük. Kentteki sanayi üretimi ve kapasite oranları hızlı bir şekilde yükseldi. Mersin özelindeki ekonomik göstergeler 2021 için umut veriyor. Mersin’in ihracatı her zaman ithalatından fazla oldu. TÜİK tarafından açıklanan Genel Ticaret Sistemi verilerine göre yılın ilk 10 ayındaki ihracatımız da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Sanayi üretimimizde özellikle 3’üncü çeyrekte görülen toparlanma sayesinde önemli bir ihracat artış oranı yakaladık. Sanayimizin enerji tüketiminde yıl içerisinde yüzde 33’lük rekor artışlar gördük. Ayrıca Mersin’de kurulan firma sayısında artış görülürken, kapanan firma sayısında azalma görülüyor.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI HURİYE YAMANYILMAZ:

Hedefimiz Çin’den uzaklaşan pazarların üretim merkezi olmak

AKİB’in yılın ilk 11 ayındaki ihracatı 10 milyar doları geçti. Mersin de sahip olduğu yüksek tarımsal ürün çeşitliliği sayesinde dışı pazarlarda etkinliğini her geçen yıl artırıyor. Mersin, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyar 786 milyon dolarlık ihracat yaptı. İl, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı yüzde 12,7 oranında artırma başarısını yakalayarak dünyanın en ağır krizlerinden birinin yaşandığı pandemi döneminde de ihracatını artırılabileceğini gösterdi. AKİB olarak yeni yılda da üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu’daki üretim merkezlerinden uzaklaşan ülkelerinin bizlere sunduğu yeni üretim merkezlerinden biri olma fırsatını iyi değerlendirerek ihracatımızı artırmaya çalışacağız.

MERSİN TİCARET BORSASI BAŞKANI Ö. ABDULLAH ÖZDEMİR:

Tarım ve gıdanın itici gücüyle büyüme devam edecek

İhracat gelirinin yüzde 70’ini tarım ve gıda ürünleri oluşturan Mersin, salgın sürecinde bu potansiyeli avantaja dönüştürdü. 2021 yılında kentteki tarım ve gıda sektörünün itici gücüyle kent ekonomisindeki büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye genelinde bulunan 113 ticaret borsası içerisinde özellikle narenciye ve bakliyatta en yüksek işlem hacmine sahip borsayız. 2019 yılında 7.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşen işlem hacmimizi pandeminin olumsuz etkilerine rağmen bu yıl yüzde 15 artırarak 9 milyar TL düzeyine çıkarttık. 2021 yılda da büyüme bekliyoruz.

MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI SABRİ TEKLİ:

2021'de 4'üncü Bölge'de yer seçimine başlayacağız

Pandemi sürecinde bölgemizdeki sanayiciler devlet destekleri ile üretimi aralıksız sürdürdü. Bu yılın 11 ayında bölgemizdeki enerji tüketimi, geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Halihazırda 756 hektarda 3 bölgede sanayi üretim devam ediyor. 228 parsel üzerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan 3’üncü Bölge’nin tam kapasite ile faaliyete geçmesi ile 25 bin kişilik ek istihdam yaratmayı hedefl iyoruz. Ayrıca bölgemizdeki yeni sanayi parseli çalışmaları da sürüyor. Yeni parsellerin üretilmesi için 2021 yılında 4’üncü Bölge’deki yer seçim çalışmalarına ağırlık vereceğiz.