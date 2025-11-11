Üretimde dalgalı seyir devam ediyor

Naki BAKIR

İstikrarsız küresel ve iç ekonomik koşullarda sanayi üretiminde iniş çıkışlı dalgalı seyir devam ediyor. Toplam sanayi üreti­mi, eylülde aylık bazda yüz­de 2,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,9’la önceki aylara gö­re daha düşük bir oranla artış trendini sürdürdü.

Ana sektörler içinde top­lamda en büyük paya sahip olan imalat sektörü, küresel talepteki durgunluk ve iç ta­lepteki yavaşlamanın baskı­sının hissedildiği eylül ayın­daki performans kaybında da ana belirleyici oldu. İma­lat alt sektörleri ve teknolo­ji gruplarına göre ayrışma da devam etti.

İmalatta aylık yüzde 2,3 düşüş

İmalatta, daha çok savun­ma sanayiine yönelik yüksek teknolojili ürünlerde tem­muz ve ağustostaki sert dü­şüşlerin ardından eylülde yüksek oranlı bir artış kayde­dilirken, diğer segmentlerde kan kaybı yaşandı.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladı ve­rilere göre sanayi üretiminde en büyük ağırlığa sahip olan imalat sanayiinin üretimi, mevsim ve takvim etkisin­den arındırılmış endekse gö­re aylık bazda yüzde 2,3 dü­şüş kaydetti.

İmalat sanayi üretiminde­ki düşüş, toplam sanayi üre­timindeki aylık değişime 2,1 puanlık bir negatif etki yaptı.

Takvim etkisinden arındı­rılmış endekse göre ise ima­lat sanayii üretimi yıllık baz­da yüzde 2,7 artış kaydetti ve toplam üretimdeki artışın yüzde 2,4’lük bölümünü tek başına sağladı. Diğer ana sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığının üretimin­deki aylık yüzde 1,2’lik ar­tış, sektörün endeksteki dü­şük ağırlığı nedeniyle top­lam üretimdeki değişime sadece 0,1 puanlık bir pozi­tif katkı sağladı. Bu sektörde yıllık bazda kaydedilen yüzde 3,1’lik artışın toplamdaki de­ğişime katkısı da yine 0,1 pu­an oldu.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründe aylık yüzde 2,4 düşüş kayde­dildi, bu da genel endekse 0,2 puanlık bir negatif katkı yap­tı. Bu sektörde yıllık bazda ise yüzde 5,3’lük artış toplamda­ki değişime 0,3 puan pozitif katkı sağladı.

Yüksek teknoloji tekrar atakta

İmalat sanayiinde, yüksek teknolojili ürünler grubunda aylık bazda temmuzda yüzde 19,1 ve ağustosta yüzde 16,3’lük sert düşüşlerin ardından eylülde toparlanma geldi. Üretim, eylülde önceki aya göre yüzde 15,4 arttı. Bu artış da imalat sanayii üretimine aylık bazda 1 puana yakın pozitif katkı yaptı. Yüksek teknolojide ağustos sonu itibarıyla yüzde 8,6’ya kadar düşmüş olan yıllık artış oranı, eylülde yüzde 29’a çıktı. Söz konusu yıllık artış eylül sonu itibarıyla toplam imalat sanayii üretimindeki değişime 1,5 puan pozitif puan katkı yaptı.

Diğer teknoloji gruplarında ise üretim aylık bazda geriledi. Düşük teknolojideki aylık yüzde 1,6 ve orta düşük teknolojideki yüzde 2’lik düşüşler aylık imalat sanayii üretimini 0,6’şar puan, orta yüksek teknolojideki aylık yüzde 7,4’lük düşüş ise 2 puan düşürdü. Yıllık bazda ise düşük teknoloji üretimindeki yüzde 4,7’lik düşüş imalat sanayiindeki yıllık değişime yüzde 1,8 negatif etki yaparken, orta düşük teknolojideki yüzde 5,7’lik artış 1,8 puan, orta yüksek teknolojideki yüzde 4,9’luk artış da 1,2 puan pozitif katkı verdi.

Alt sektörlerin çoğu düşüşte

Eylül ayında az sayıdaki imalat alt sektöründe üretim önceki aya göre artarken, çoğunda düşüş yaşandı. En yüksek aylık artış yüzde 29’la bilgisayar, elektrikli ve optik cihazlarda kaydedildi, bunu yüzde 6,1’le ağaç ve mantar ürünleri, yüzde 1’le mobilya, yüzde 0,7 ile diğer metalik olmayan mineraller, yüzde 0,5’le elektrikli teçhizat izledi. Tekstil ve kimyada da aylık yüzde 0,2’lik üretim artışları kaydedilirken, diğer alt sektörlerin tümünde üretim geriledi. Aylıkta en sert düşüş yüzde 27,1’le diğer ulaşım araçlarında yaşandı. Temel eczacılık yüzde 6,9, kayıtlı medya yüzde 6,1, tütün ürünleri yüzde 5,8 ve makine ve ekipman yüzde 5,5’le düşüşün en sert olduğu alt sektörler arasında.

Yıllık bazda en yüksek üretim artışı ise yüzde 32,9’la rafine petrol ürünlerinde. Bunu, aylık bazdaki sert düşüşe rağmen yıllık yüzde 23,6 artışla diğer ulaşım araçları izliyor. Aylık bazda en hızlı artışı kaydeden bilgisayar yüzde 21,4 oranı ile yıllık artışta üçüncü sırada. Ağaç ve mantar ürünleri yüzde 13,2, diğer metalik olmayan mineraller yüzde 11,8, fabrikasyon metal ürünleri yüzde 10,9’la, yıllık üretim artışının en yüksek olduğu alt sektörler arasında yer alıyor. Yıllık bazda üretimi en fazla düşen imalat alt sektörü ise yüzde 22,9’la giyim eşyası. Bunu yüzde 9,7 düşüşle deri, yüzde 9,5’le makine ve ekipman, yüzde 8,7 ile tekstil ve yüzde 5,2 düşüşle kayıtlı medya izliyor.