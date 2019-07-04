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Üretimde ‘marka’ makineden çıkacak

Türk firmalar dünya makine sektöründe adını giderek daha çok söz ettiyor. Bu firmaların hepsinin şu anda kırılma noktasında olduğuna işaret eden MİB Başkanı Emre Gencer, “Türkiye’nin imalattaki markaları makine sektöründen çıkacak” dedi.

Üretimde ‘marka’ makineden çıkacak
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