Üretimde tek kayıp otobüs ve midibüste

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), verilerine göre; nisan ayında Türkiye’de 105 bin 496 adet araç üretildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl aynı dönemde 11 bin 164 araç üretilmişti. Geçen ay otomobil özelinde ise 76 bin 334 adet üretim yapıldı. Bu rakam 2020 nisan ayında 9 bin 661 adet olmuştu.

Ocak nisan döneminde toplam üretim 415 bin 187 adet, otomobil üretimi 288 bin 211 adet düzeyinde gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 52 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 89 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 49 oranında arttı. Yılın ilk 4 ayında ürün grubu bazında üretim tüm segmentlerde artış olurken, otobüste yüzde 36, midibüste ise yüzde 16 oranında azalma oldu. Otobüs üretimindeki daralmada turizm sektöründe yaşanan düşüş etkili oldu.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 271 bin 173 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında arttı ve 204 bin 839 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 18 oranında, otomobil ihracatı yüzde 6 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 339 bin 197 adet, otomobil ihracatı ise 212 bin 56 adet düzeyinde gerçekleşti.