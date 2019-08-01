Üretimdeki daralma güç kaybetti

01 Ağustos 2019

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz'da 46.7'ye gerileyerek sektörde daralmanın 16. ayda da devam ettiğini gösterdi. Üretimdeki daralma güç kaybederken ihracat siparişleri yatay seyretti, fiyat artışları ise yavaşladı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Haziran'da 47.9 değerini almıştı. Endekste 50'nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

Sektörün yeni siparişlerindeki daralmanın hızı iç talepteki gerileme nedeniyle arttı. İhracat siparişleri ise yatay seyretti.

Yeni siparişler alt endeksi Temmuz'da 46.9'dan 44.2'ye geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi Temmuz'da 50.6'dan 50'ye indi.

İhracat siparişlerindeki görece olumlu görünüm bazı imalatçıların üretimi artırmasını ve üretimdeki daralmanın hafiflemesini sağladı. Üretim alt endeksi Temmuz'da 46.3'ten 47.2'ye yükseldi.

İmalatçılar üzerindeki enflasyon baskıları Temmuz'da hafifledi. Girdi fiyatlarındaki artış devam etse de art arda ikinci defa güç kaybetti ve tarihsel ortalamanın altında kaldı.

Fabrika çıkış fiyatları ise beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Son PMI anketinde Türk imalatçılarından karışık sinyaller geldi. Bir taraftan, toplam yeni siparişlerin yavaşlamasıyla talep koşulları temmuz ayında zorlu kalmaya devam etti. Diğer taraftan, ihracatın istikrar kazanması üretimdeki yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesini sağladı. Son aylarda enflasyonist baskılarda düşüş eğilimine işaret eden PMI verileri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayındaki faiz indirimine zemin hazırladı.”