“Üretimi ayakta tutan gelecekte avantajlı olur”

13 Nisan 2020

Osman NURİ BOYACI

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, Hastalığı erken yenen, üretimini ayakta tutabilen ülkeler gelecekte avantajlı duruma geçeceklerdir” sözleriyle reel sektörün taleplerinin karşılanmasını istedi.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın zorluklarla dolu bir dönemi atlatmaya çalıştığını kaydeden bugüne kadar yaşamadığı felaketlerin en büyüğünü yaşadığını söyleyen Başkan Keçeci, “Burada mücadele insanlığın virüse karşı mücadelesidir. Haliyle virüs ülkemizde de gerek sağlık ve yaşam, gerekse ekonomimizi allak bullak etti. Sanayiciler olarak biz de ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Devletin bu konuda açtığı ve açacağı kanatların altında yaşamak istiyoruz. Özellikle TOBB marifetiyle sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı devlete aktararak çözüm arıyoruz. İhtiyaçlarımızı muhtelif şekilde takdim ediyorsak da, bu sıkıntılarımız nakit, istihdam ve kamu alacaklarının düzenlenmesi üzerine odaklanıyor” dedi. Kredi Garanti Fonu’nun kapasitesinin 500 milyar liraya çıkarılmasının KOBİ’ler için çok önemli olduğunu kaydeden Keçeci, “İç piyasanın hareketi bu fonun çalışmasıyla sağlanacak” diye konuştu.

Denizli’de 90 bine işçi için kısa çalışma başvurusu

İstihdamın korunmasının hem işçi, hem işveren hem de kamuoyu açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Keçeci, “Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları eskiye göre iyileştirildi. 600 gün sigorta şartı 450 güne, son 120 günlük ödeme süresi de 60 güne indirildi. İstihdamı koruma konusunda zorlanan işletmeler ve oldukça mağdur olan işçiler var. Bu nedenle bu konuda 450 gün prim ve 60 günlük ödeme süresinin tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda İŞKUR tarafından istenen evrakların basitleştirilmesi ve evrak sayısının düşürülmesi olumlu” dedi.

Keçeci, Denizli’de işletmelerin 90 bin işçi için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma başvurusu yaptığını, başvuruların neredeyse tamamının olumlu sonuçlandığını, turizm sektöründe iş sözleşmesi askıda olan çalışanlardan nisan ayında sigortalı girişi yapılanların da bu ödenekten istifade edeceklerini belirtti.

Mücbir sebep haksızlığı giderilmeli

Başkan Müjdat Keçeci, reel sektörün alınan tedbirlerle ilgili en önemli probleminin mücbir sebep kapsamı içinde olmayan sanayicilerin durumları olduğunu söyledi. Keçeci, “Ayrıca devletten bekleyen alacaklar ve KDV alacaklarının çözüme kavuşturulması gerek. KDV alacakları için devletin borçlu olduğu bir belge verildiğinde, alacaklı şirket kredi kaynaklarında bu belgeyi kullanabilmeli” şeklinde konuştu. Keçeci, ayrıca “Sanayi ve ticari işletmelerde elektrik ve doğalgaz faturalarının en az 3 ay vadeyle ertelenmesi uygun olacak” dedi.