"Üretimin sürmesi için, kredi değil ‘çek desteği’ önemli"

17 Nisan 2020

Handan SEMA CEYLAN

Tüm dünya koronavirüs pandemisi ile baş etme yollarını ararken, ne kadar süreceği tahmin edilemeyen süreçte ekonomilerin korunması için hükümetler art arda tedbir paketi açıklıyor. Türkiye’de birbiri ardına paketler açıklanırken, iş dünyası da uygulamanın içinden öneri sunuyor. Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, “İş dünyasına kredi verme formülü yanlış. Piyasaların dönmesi, ticaretin sürmesi için ödenemeyen çekler konusunda destek şart” diye konuştu.

Fatinoğlu, holdinginin markalarından biri olan Sanica’nın bankalar nezdinde şu anda bile sıkıntısı olmadığını yüzde 7.5 ile borçlanabildiğini, yatırımlarının devam ettiğini ancak sorunun çeklerini ödeyemeyen firmaların piyasada domino etkisi yaratması endişesi olduğunu söyledi. Gerçekten kötü durumda olan şirketlerin çeklerini ödeyemediğini belirten Fatinoğlu, "Kötü niyetliler de çekini ödemeyip, ‘Para elimde dursun zaten döviz de yükseliyor kar ediyorum’ diyor. Olan sisteme oluyor. Mart’ta çekler bir şekilde ödendi, Nisan ve Mayıs soru işareti… Devlet, tahsil edilemeyen bankadaki çeki sorgulatacak, fatura karşılığı olduğunu belgeleyen alacaklıya ödemeyi bankalar aracılığıyla yapacak. Borçlu firmaya da iki ya da üç ay sonra bu parayı bana bankalar aracılığıyla öde diyecek. Devlet her şeye bir dakikada el koyabildiği için ödediği paranın çoğunu tahsil eder. Ama alacaklı çok uzun süre edemez. Piyasalar da maalesef durur. Büyükler, sağlıklı firmalar zaten destek buluyor. Verilen kredi destekleri sıkıntıdakilere erişmiyor.”

İcralar durunca, kötü niyet korkusu doğdu

Çeklere icra izni verilmediğinde kötü niyetlilerin de ödemeyeceğinin altını çizen Fatinoğlu, “Bu dönemde durumu iyi bile olsa, çeklerini tahsil edemeyen firma hem çalışanının maaşını hem de kendi çeklerini ödeyemeyecek. Domino etkisi olacak. Alamayan ödeyemeyecek, bu çöküştür. Biliyorsunuz icralar da durduruldu” dedi.

İşçiye destek, tarım sektörüne de yarar

Diğer önerilerini de sıralayan Ali Fatinoğlu, “Her SGK’lı çalışan eğer fabrikası durduysa asgari ücret tutarında desteklenmeli. Para yok, bu para basılacak. Şu anda dünyada pek çok ülke bunu yapıyor. Enflasyonu da düşünüldüğü gibi yükseltmez. Çünkü işçi gıda alacak, kirasını ödeyecek. Ayrıca bu şekilde peynir satılacak, sebze satılacak, bir şekilde tarım sektörünün de durmasının önüne geçilecek. Para miktarı küçük olduğu için,dövizle alınan ürünlere gitmez” dedi. Fatinoğlu sözlerini “Piyasa çarkları dönecekse imalatçı, ihracatçı, sanayici ve dolayısıyla işçilerin korunması ile mümkündür. Aksi halde önümüzdeki seneye vergi verecek firma kalmaz” şeklinde tamamladı.