Üretken yapay zekâ devri başlıyor

Başak Nur GÖKÇAM/İSTANBUL

basaknur.gokcam@dunya.com

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜ­SİAD) ile Bain Com­pany iş birliğinde hazırlanan ‘Üretken Yapay Zekâya Hazır olmak: Yetenek, Liderlik ve Kültürel Dönüşüme Dair Pers­pektifler’ başlıklı rapor yayın­landı. Rapora göre 4 şirketten 3’ü üretken yapay zekâ ile il­gili çalışma yaptığını söylese de birçok şirket, “bekleyelim görelim” anlayışında. Ayrıca Türkiye’deki CEO’ların yüz­de 88’i, üretken yapay zekâ­nın sektörleri dönüştüreceği­ne inanırken, CTO’ların yüzde 30’u da kurumlarının bu dönü­şüme dair net bir yol haritası­na sahip olduğunu belirtti.

Rapor sunumu öncesi diji­tal dönüşüme ilişkin değer­lendirmede bulunan TÜSİ­AD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Yaşadığımız dijital çağda, yalnızca tekno­loji değil; değerlerimiz, alış­kanlıklarımız ve kurum kültü­rümüz de dönüşüyor. Bugün sadece kıymetli bir raporun bulgularını paylaşmak için değil aynı zamanda hepimizi ilgilendiren büyük bir para­digma dönüşümünü konuş­mak için bir aradayız. Rapor, üretken yapay zekânın fırsat­larını ve beraberinde getirdi­ği değişimleri irdelememize yardımcı olacak. Global bir bakış açısı sunarken, aynı za­manda Türkiye’deki iş dünya­sının yaklaşımını görme fır­satı da verecek. Bu yönleriyle raporun, kurumlarımızın dö­nüşüm yolculuğunda ve kritik başarı faktörlerini değerlen­dirmede kıymetli bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

Küresel rekabette sürdürü­lebilir üstünlüğün, teknoloji ve inovasyona yapılacak stratejik yatırımlarla mümkün olacağı­na vurgu yapan Orhan Turan, “Bu süreçte odaklı yatırım des­tekleri ve Ar-Ge programları çok önemli. Değişimi kabul et­mek ve yönetmek artık yeterli değil. Kurumlarımızın kültü­rünü yapay zekâ ile birlikte öğ­renen, sorgulayan yenilikçi ve esnek bir yapıya dönüştürebil­meliyiz” diye konuştu.

Türkiye yapay zekâya 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Üretken Yapay Zekâya Ha­zır olmak: Yetenek, Liderlik ve Kültürel Dönüşüme Dair Pers­pektifler adlı raporda, üretken yapay zekâya geçişin yetenek, liderlik, kültürel dönüşüm iv­mesi ve gelecek öngörüsü, kü­resel eğilimlerin yanında 135’in üzerinde üst düzey yöneticiy­le yapılan anketler ve görüşme­lerle desteklendi. Raporun çık­tılarına ilişkin değerlendirme­de bulunan Bain & Company Ortağı Armando Guastella, “Ya­tırımlar açısından büyük bir iv­me var. Özellikle son 5 yılda cid­di bir ilgi söz konusu. Önümüz­deki birkaç yıl içinde küresel yatırımlar 1 trilyon dolara ula­şacak. Türkiye’de ise bu rakam 1 milyar doları bulacak” dedi.

Bu yatırımların, yapay zekâ­nın organizasyonlar için de­ğer yaratacağına olan güç­lü inançtan kaynaklandığına vurgu yapan Armando Guas­tella, “Araştırmalarımıza gö­re, yapay zekâ bir öncelik. CE­O’ların yüzde 90’ı yapay zekâyı ilk 5 önceliği arasında gösteri­yor ve yüzde 95’i uygulamaya geçtiklerini söylüyor. Yani bu artık teorik değil; uygulamada karşılık bulmuş durumda. Ve­rimlilikte yüzde 15’lik bir ar­tış beklentisi var ve bu raka­mın daha da yükselebileceği düşünülüyor. Kârlar üzerin­deki etki ise yüzde 10 civarın­da. Ancak teknoloji tek başına yeterli değil; dönüşümün orga­nizasyonel olarak yönetilmesi ve doğru yeteneklerin kazanıl­ması da kritik” diye ekledi.

“Önce sağlam temel atılmalı”

Lider şirketlerle geride ka­lanlar arasındaki farkın, bü­yük ölçüde yetenek ve yet­kinlik seviyesinden kaynak­landığını söyleyen Guastella değerlendirmesine şöyle de­vam etti: “Yetenek kazanımı, sadece doğru insanları çek­mekle değil, aynı zamanda bu yeteneklerin tüm organizas­yonu birlikte dönüştürmesiy­le mümkün olur. İyi bir strateji oluşturulmadan yapılan yay­gınlaştırmalar başarısız olur. Bu yüzden önce sağlam bir te­mel atılmalı. Sonuç olarak, ya­pay zekâya dair bu dönüşüm bir tercih değil, bir gereklilik. Ya rekabetçi olunacak ya da geride kalınacak. Çünkü ye­niden tasarlama konusunda gecikirsek, gelecekte başarı­dan söz edemeyiz. O yüzden herkesin derhal harekete geç­mesi ve bu dönüşüme ayak uy­durması gerekiyor.”

Geçiş sürecinde neler yapılmalı?

* Uygulama listesini iş gücünü “değiştirmek” yerine “güçlendirmek” amacıyla hazırlamalı.

* İş yapış şeklini yeniden düşünmeli, yalnızca destek fonksiyonlarında değil tüm iş kollarında değer yaratabilecek yeni yollar aramalı.

* Doğru yetenekleri doğru yerlere konumlandırmalı.

* Geleceğe yönelik yeni bir organizasyon modeli tasarlamalı.

Raporun 5 ana teması

Raporun çıktılarını değerlendiren Bain & Company Yetkili Yöneticisi Ersin Seçkin , “Amacımız küresel karşılaştırmaların ötesine geçip, Türkiye’deki yöneticilerin bu dönüşüme nasıl yaklaştığını anlamaktı. Bu nedenle 135 yöneticiyle anket yaptık ve üst düzey liderlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdik” diyerek raporda öne çıkan 5 temayı şöyle paylaştı:

1 Aciliyet net, ama hizalanma eksik CEO’lar yapay zekâyı öncelikli görüyor ancak organizasyonel olarak nasıl ilerleneceği konusunda netlik yok.

2 Strateji ve kültür birlikte ilerlemeli Şirketler strateji oluşturuyor ama kültürel değişim (zihniyet değişikliği, davranış değişimi vb.) bu stratejiyi takip etmiyor.

3 Kullanım sınırlı ve taktiksel Uygulamalar küçük ölçekli; henüz organizasyonel dönüşüm seviyesinde değil. Şirketlerin sadece yüzde 30’u çalışanlarını bu dönüşüme hazırlamak için eğitim veriyor.

4 Yetenek en büyük engel Şirketlerin yüzde 63’ü dönüşüm için gerekli yeteneklerden yoksun olduklarını söylüyor. Eğitimler çok genel, rol bazlı öğrenme yollarına ihtiyaç var.

5 Stratejik hedefler teknik gerçeklikle örtüşmüyor CEO’lar vizyon sahibi ama teknik ekipler mevcut sistemlerle bu dönüşümün yapılamayacağını düşünüyor.