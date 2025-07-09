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Üretken yapay zekâ devri başlıyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Bain Company iş birliğinde hazırlanan ‘Üretken Yapay Zekâya Hazır olmak: Yetenek, Liderlik ve Kültürel Dönüşüme Dair Perspektifler’ başlıklı rapor yayınlandı. Rapora göre Türkiye’deki CEO’ların yüzde 88’i, üretken yapay zekânın sektörleri dönüştüreceğine inanırken, CTO’ların yüzde 30’u da kurumlarının bu dönüşüme dair net bir yol haritasına sahip olduğunu düşünüyor.

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Üretken yapay zekâ devri başlıyor
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Başak Nur GÖKÇAM/İSTANBUL
basaknur.gokcam@dunya.com

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜ­SİAD) ile Bain Com­pany iş birliğinde hazırlanan ‘Üretken Yapay Zekâya Hazır olmak: Yetenek, Liderlik ve Kültürel Dönüşüme Dair Pers­pektifler’ başlıklı rapor yayın­landı. Rapora göre 4 şirketten 3’ü üretken yapay zekâ ile il­gili çalışma yaptığını söylese de birçok şirket, “bekleyelim görelim” anlayışında. Ayrıca Türkiye’deki CEO’ların yüz­de 88’i, üretken yapay zekâ­nın sektörleri dönüştüreceği­ne inanırken, CTO’ların yüzde 30’u da kurumlarının bu dönü­şüme dair net bir yol haritası­na sahip olduğunu belirtti.

Rapor sunumu öncesi diji­tal dönüşüme ilişkin değer­lendirmede bulunan TÜSİ­AD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Yaşadığımız dijital çağda, yalnızca tekno­loji değil; değerlerimiz, alış­kanlıklarımız ve kurum kültü­rümüz de dönüşüyor. Bugün sadece kıymetli bir raporun bulgularını paylaşmak için değil aynı zamanda hepimizi ilgilendiren büyük bir para­digma dönüşümünü konuş­mak için bir aradayız. Rapor, üretken yapay zekânın fırsat­larını ve beraberinde getirdi­ği değişimleri irdelememize yardımcı olacak. Global bir bakış açısı sunarken, aynı za­manda Türkiye’deki iş dünya­sının yaklaşımını görme fır­satı da verecek. Bu yönleriyle raporun, kurumlarımızın dö­nüşüm yolculuğunda ve kritik başarı faktörlerini değerlen­dirmede kıymetli bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

Küresel rekabette sürdürü­lebilir üstünlüğün, teknoloji ve inovasyona yapılacak stratejik yatırımlarla mümkün olacağı­na vurgu yapan Orhan Turan, “Bu süreçte odaklı yatırım des­tekleri ve Ar-Ge programları çok önemli. Değişimi kabul et­mek ve yönetmek artık yeterli değil. Kurumlarımızın kültü­rünü yapay zekâ ile birlikte öğ­renen, sorgulayan yenilikçi ve esnek bir yapıya dönüştürebil­meliyiz” diye konuştu.

Türkiye yapay zekâya 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Üretken Yapay Zekâya Ha­zır olmak: Yetenek, Liderlik ve Kültürel Dönüşüme Dair Pers­pektifler adlı raporda, üretken yapay zekâya geçişin yetenek, liderlik, kültürel dönüşüm iv­mesi ve gelecek öngörüsü, kü­resel eğilimlerin yanında 135’in üzerinde üst düzey yöneticiy­le yapılan anketler ve görüşme­lerle desteklendi. Raporun çık­tılarına ilişkin değerlendirme­de bulunan Bain & Company Ortağı Armando Guastella, “Ya­tırımlar açısından büyük bir iv­me var. Özellikle son 5 yılda cid­di bir ilgi söz konusu. Önümüz­deki birkaç yıl içinde küresel yatırımlar 1 trilyon dolara ula­şacak. Türkiye’de ise bu rakam 1 milyar doları bulacak” dedi.

Bu yatırımların, yapay zekâ­nın organizasyonlar için de­ğer yaratacağına olan güç­lü inançtan kaynaklandığına vurgu yapan Armando Guas­tella, “Araştırmalarımıza gö­re, yapay zekâ bir öncelik. CE­O’ların yüzde 90’ı yapay zekâyı ilk 5 önceliği arasında gösteri­yor ve yüzde 95’i uygulamaya geçtiklerini söylüyor. Yani bu artık teorik değil; uygulamada karşılık bulmuş durumda. Ve­rimlilikte yüzde 15’lik bir ar­tış beklentisi var ve bu raka­mın daha da yükselebileceği düşünülüyor. Kârlar üzerin­deki etki ise yüzde 10 civarın­da. Ancak teknoloji tek başına yeterli değil; dönüşümün orga­nizasyonel olarak yönetilmesi ve doğru yeteneklerin kazanıl­ması da kritik” diye ekledi.

“Önce sağlam temel atılmalı”

Lider şirketlerle geride ka­lanlar arasındaki farkın, bü­yük ölçüde yetenek ve yet­kinlik seviyesinden kaynak­landığını söyleyen Guastella değerlendirmesine şöyle de­vam etti: “Yetenek kazanımı, sadece doğru insanları çek­mekle değil, aynı zamanda bu yeteneklerin tüm organizas­yonu birlikte dönüştürmesiy­le mümkün olur. İyi bir strateji oluşturulmadan yapılan yay­gınlaştırmalar başarısız olur. Bu yüzden önce sağlam bir te­mel atılmalı. Sonuç olarak, ya­pay zekâya dair bu dönüşüm bir tercih değil, bir gereklilik. Ya rekabetçi olunacak ya da geride kalınacak. Çünkü ye­niden tasarlama konusunda gecikirsek, gelecekte başarı­dan söz edemeyiz. O yüzden herkesin derhal harekete geç­mesi ve bu dönüşüme ayak uy­durması gerekiyor.”

Geçiş sürecinde neler yapılmalı?

* Uygulama listesini iş gücünü “değiştirmek” yerine “güçlendirmek” amacıyla hazırlamalı.

* İş yapış şeklini yeniden düşünmeli, yalnızca destek fonksiyonlarında değil tüm iş kollarında değer yaratabilecek yeni yollar aramalı.

* Doğru yetenekleri doğru yerlere konumlandırmalı.

* Geleceğe yönelik yeni bir organizasyon modeli tasarlamalı.

Raporun 5 ana teması

Raporun çıktılarını değerlendiren Bain & Company Yetkili Yöneticisi Ersin Seçkin , “Amacımız küresel karşılaştırmaların ötesine geçip, Türkiye’deki yöneticilerin bu dönüşüme nasıl yaklaştığını anlamaktı. Bu nedenle 135 yöneticiyle anket yaptık ve üst düzey liderlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdik” diyerek raporda öne çıkan 5 temayı şöyle paylaştı:

1 Aciliyet net, ama hizalanma eksik CEO’lar yapay zekâyı öncelikli görüyor ancak organizasyonel olarak nasıl ilerleneceği konusunda netlik yok.

2 Strateji ve kültür birlikte ilerlemeli Şirketler strateji oluşturuyor ama kültürel değişim (zihniyet değişikliği, davranış değişimi vb.) bu stratejiyi takip etmiyor.

3 Kullanım sınırlı ve taktiksel Uygulamalar küçük ölçekli; henüz organizasyonel dönüşüm seviyesinde değil. Şirketlerin sadece yüzde 30’u çalışanlarını bu dönüşüme hazırlamak için eğitim veriyor.

4 Yetenek en büyük engel Şirketlerin yüzde 63’ü dönüşüm için gerekli yeteneklerden yoksun olduklarını söylüyor. Eğitimler çok genel, rol bazlı öğrenme yollarına ihtiyaç var.

5 Stratejik hedefler teknik gerçeklikle örtüşmüyor CEO’lar vizyon sahibi ama teknik ekipler mevcut sistemlerle bu dönüşümün yapılamayacağını düşünüyor.