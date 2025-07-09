Ursula von der Leyen: ABD ile ticaret Anlaşması için çalışıyoruz, tüm senaryolara hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile ticaret anlaşması yapmak için yakın çalıştıklarını ancak bütün senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, ABD ile ticari ilişkiler konusunda açıklamada bulundu.

"ABD, şubat ayından bu yana AB ile toplam ticaretinin yüzde 70'ine gümrük vergileri uyguladı." diyen von der Leyen, ABD önlemlerinin ölçeği ve kapsamının eşi benzeri görülmemiş seviyede olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin tarifelere yaklaşımının açık olduğunu belirterek, "Sağlam duracağız. ABD ile müzakere edilmiş bir çözümü tercih ediyoruz. Bu nedenle bir anlaşmaya varmak için ABD yönetimiyle yakın bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Hafta başında çalışmaları daha da hızlandırmak ve ilerletmek için ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir görüşme yaptığına işaret eden von der Leyen, "İlkelerimize bağlıyız ve çıkarlarımız savunuyoruz. İyi niyetle çalışmaya devam ediyoruz. Bütün senaryolara karşı hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, ticari sorunlara ve gümrük vergilerine bir çözüm bulmak için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermiş, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ABD tarafı, AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararı müzakerelere zaman vermek için 9 Temmuz'a ertelemişti.

Trump, 9 Temmuz'da sona erecek tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatma kararı almıştı.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.