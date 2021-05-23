Ürün güvenliği alanındaki son gelişmeler mercek altına alınacak

Ticaret Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, AB ve Türkiye eş finansmanlı ‘Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Teknik Destek Projesi’ kapsamında 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde ‘Uluslararası Ürün Güvenliği Sempozyumu’ düzenlenecek. Sempozyumda Türkiye ve Avrupa Birliği’nde kalite altyapısı alanındaki en son gelişmelere odaklanılacak ve ürün güvenliği mevzuatlarında hem üreticileri hem de tüketicileri yakından ilgilendiren değişiklikler ele alınacak.

E-ticarette piyasa gözetimi ve denetimi, tüketici derneklerinin ürün güvenliği alanındaki rolü, sürdürülebilir ürün politikaları ve standardizasyon, akreditasyon ile uygunluk değerlendirme alanlarındaki gelişmeleri de konu alacak olan bu uluslararası sempozyum; üretici, ithalatçı ve distribütörler gibi iktisadi işletmelerin yanı sıra kamu kuruluşları, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve tüketici dernek temsilcilerinin katılımına açık olacak.

Sempozyum açılışını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı yapacak

Sempozyumun 26 Mayıs 2021, çarşamba sabahı yapılacak açılışında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk ile Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürü Veysel Parlak konuşacak.

Açılış konuşmaları sonrasında Türk ve yabancı uzmanlar, sempozyum süresince ürün güvenliği alanına ilişkin Türkiye ve Avrupa’daki son gelişmeleri katılımcılarla ayrıntılı biçimde paylaşacak.

Sempozyumun ilk oturumunda ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Alt Yönetmelikler’ ele alınacak. İkinci oturumun başlığı ise ‘AB Mevzuatında Yenilikler / Yönetmelik AB 2019/1020: Piyasa Gözetimi ve Denetimi; Ürünlerin Uygunluğu’ olacak. Sempozyumun ilk gününün üçüncü oturumu ‘E-PGD: Yeni bir Denetim Sistemi ve AB Uygulamaları Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Yeni Bir Alan’, dördüncü oturumu ‘AB ve Türkiye’de Ürün Güvenliği Alanında Tüketici Örgütlerinin Rolü’, beşinci oturumu ‘Türkiye’de 2020 PGD Verileri’ ve son oturumu ise ‘PGD’de Risk Değerlendirmesi’ başlıklarıyla gerçekleştirilecek.

İkinci günde akredistasyon alanındaki gelişmeler masaya yatırılacak

Sempozyumun ikinci gününün ilk oturumunda ‘Türkiye ve AB’de Kalite Altyapısı’ paneli yapılacak. Günün ikinci oturumunun başlığı ise ‘Akreditasyon alanındaki son gelişmeler’ olacak. Bunu, ‘AB Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde Yeni Trendler’ başlığı altında ‘Tıbbi Cihaz Yönetmeliği-AB MDR 2017/745’, ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeni AB Ticaret Politikası’, ‘Eko-Tasarım ve Enerji Etiketlemesi’ oturumları izleyecek.

Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Teknik Destek Projesi Ekip Lideri İdat Erdener, sempozyum sonunda projenin kazanımlarını anlatacak ve sempozyum Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürü Veysel Parlak’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.